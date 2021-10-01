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文化浪潮百年！國際學者齊聚新北　回顧臺灣歷史軌跡

▲文化浪潮百年！國際學者齊聚新北 回顧臺灣歷史軌跡。（圖／新北市立圖書館提供）

▲文化浪潮百年！國際學者齊聚新北，回顧臺灣歷史軌跡。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

品咖啡、逛書店、看展覽，是文青的生活日常，你知道百年前的知識文青都從事些什麼活動嗎？1921年一群知識份子組成臺灣文化協會，展開「文化啟蒙運動」。2021年為臺灣文化協會成立100週年，新北市立圖書館與國立臺北大學海山學研究中心於10月1、2日邀請到日本、韓國、和臺灣共50位國內外學者，齊聚舉辦學術研討會，回顧臺灣近百年的文化歷史軌跡。

由新北市立圖書館與國立臺北大學海山學研究中心共同舉辦的「臺灣文化協會百週年紀念」國際學術研討會，今（1日）在國立臺北大學人文學院國際演講廳以線上實體同步進行的方式登場，共有日本、韓國、臺灣等國內外專家學者們共同參與。著名的臺灣史學者、國立臺北教育大學臺灣文化研究所戴寶村教授特別進行「文協一世紀．臺灣文化力」專題演講，揭開2天研討會的序幕。

▲文化浪潮百年！國際學者齊聚新北 回顧臺灣歷史軌跡。（圖／新北市立圖書館提供）

▲「臺灣文化協會百週年紀念」國際學術研討會，101以線上實體同步進行的方式登場。

新北市立圖書館王錦華館長表示，2021年是「臺灣文化協會」成立100週年，臺灣文化協會是日治時期重要的文化啟蒙團體，1895年馬關條約簽定，開啟了日本殖民臺灣的50年歷史，也帶給臺灣人民另一種不同的生活體驗。文化協會的成立，吹響文化運動的號角，讓臺灣在被殖民的困境中，仍能面對迅速改變的世界。

新北市立圖書館與國立臺北大學海山學研究中心合作舉辦國際研討會，今年已邁入第三年，此次除了探究文協百年的議題，針對新北市立圖書館典藏全臺保存最完整的日治時期街庄行政檔案《臺北州檔案》， 今年亦持續發表相關研究，讓國內外學者可以透過彼此研究成果，讓學術研究交流不因疫情而中斷，更深具意義！

▲文化浪潮百年！國際學者齊聚新北 回顧臺灣歷史軌跡。（圖／新北市立圖書館提供）

國立臺北大學校長李承嘉表示，此次研討會共有6個場次，19篇學術論文，邀集臺灣、日本、韓國學有專精的學者與專家，包括日本學者村上一博教授、松田吉郎教授、高田幸男教授、清水唯一朗教授；韓國學者李奇泰教授、文明基教授、李吉魯教授；以及國立臺北教育大學臺灣文化研究所翁聖峰教授、國立成功大學歷史學系陳文松教授。

另外，國立臺灣師範大學臺灣史研究所陳佳宏教授、國立東華大學臺灣文化學系葉爾建教授等，除探討臺灣文化協會創立後，對社會文化的啟蒙及迴響、知識份子的活動及1920年代後臺灣社會的新貌等，同時也針對一次世界大戰後，日本、朝鮮的政治變遷與發展，進行相關議題探究，希望能進一步擴張新北學的能量，開展大臺北學、地方學、臺灣史、東亞史的研究新面貌。

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