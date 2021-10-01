光輝十月旗海飄揚　新北插掛「萬面國旗」喜迎慶雙十　

▲光輝十月旗海飄揚，新北插掛萬面國旗喜迎慶雙十。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為迎接國慶到來，新北市政府自今（1日）起至10月28日，於市區重要道路、橋樑插掛約10,000面國旗，營造旗海飄揚壯麗景象，同時於市府大廳垂掛23面巨幅國旗，讓洽公民眾感受濃濃國慶氛圍。吸引不少市民駐足市府拍照打卡，歡慶光輝十月。

民政局長柯慶忠表示，為展現旗海飄揚磅礡氣勢，今年道路插掛的國旗採用8號（240cm*160cm）國旗，以垂直懸掛方式，在市境內重要道路、橋樑插掛，並於市府大樓周圍延伸至中山路、縣民大道、新府路、區運路、新站路、漢生東路、民權路、文化路等8條主要道路，插掛於分隔島以及道路兩側路燈桿，迎風展現旗面飄揚動態美感。

▲採用8號（240cm*160cm）國旗，以垂直懸掛方式，在市境內重要道路、橋樑插掛。

此外，在跨界及市區橋樑部分，分別於臺北橋、忠孝橋、中興橋、華江橋、萬板大橋5座橋樑，以及與桃園市相連之林口文化一路、文化二路、文化三路、文化北路4座橋樑，市區內重要橋樑則包括新海橋、秀朗橋、三鶯二橋，考量風阻及行車安全，採用6號國旗（144cm*96cm），民眾行經前述橋樑時，即可感受紅色旗海的壯麗視野。

柯慶忠說，各區公所、各機關學校都已在行政大樓及附近陸橋等處插掛國旗，展現新北團結的城市意象，也歡迎市民朋友於住家、公寓或大廈門口懸掛國旗，一同展現對國家的熱愛。

民政局提醒，國旗懸掛期間，民眾若有發現國旗毀損或傾倒情形，可撥打市民熱線1999服務專案通報，市府相關單位將派員前往處理。如於夜間作業期間，經上述路段及橋樑時，也請用路人注意行車安全。

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