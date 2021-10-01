▲新北五股旗竿湖農場採筍體驗，綠竹筍好料理味覺饗宴報你知。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市五股綠竹社區在10月2、3、9、10日舉辦「旗竿湖農場採筍體驗一日遊」的活動，現場會舉行綠竹筍知識的有獎徵答，答對者有機會獲得500元折價卷，同時現場也有「夏日筍情音樂會」與「旗竿湖農場生態文史導覽」等活動，綠竹社區將提供寓教於樂的農村生活體驗，邀請親子一同來共襄盛舉。

新北市五股的綠竹社區是全國知名的綠竹筍產區，以綠竹筍料理聞名。此地的綠竹筍嘗起來鮮脆可口，清甜美味，適合遊客來到綠竹社區大啖綠竹筍料理；綠竹社區現在也提供竹筍沙拉、五花肉筍乾、金沙綠竹筍等創意料理供遊客品嘗，鮮美的綠竹筍搭配各式食材，相信必能給食客提供不一樣的味覺饗宴。

▲新北市五股綠竹社區舉辦「旗竿湖農場採筍體驗一日遊」。

理事長楊海塗表示，為因應疫情，綠竹社區的活動將會採取限制人數與分流的方式進行，並且遊客必須先在網路上預約，方能進入社區參加採竹筍的活動。另一方面，在二級警戒之下，社區會採取嚴謹的防疫措施，除採取實聯制及酒精消毒外，進入餐廳後也會採取梅花座方式用餐，使得遊客在餐廳吃得安心。

楊海塗說，遊客在享用竹筍大餐後，可以參加「夏日筍情音樂會」的活動，現場將邀請在地創作歌手林助家演唱金曲，帶領遊客沉醉在悠揚的音樂世界。下午，遊客可以參與「旗竿湖農場生態文史導覽」的活動，在夏日徐徐涼風中走訪旗竿湖農場，導覽人員將會介紹旗竿湖的名稱由來，帶給遊客綠竹風情的知性之旅。

農業局表示，農業局長期推動在地產業，期待能夠發展富有人文風情的鄉村觀光，實現農村社區永續發展之願景。綠竹社區擁有豐富的自然生態與人文景觀，並且為了疫情做足防疫準備，就是要讓遊客玩得心安和愉快。歡迎遊客來到社區踏青，體會五股綠竹社區美好的自然風光。體驗活動預約：報名一律採取網路報名，請至「觀音山休閒旅遊網」填寫表單。

▲金沙綠竹筍。

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