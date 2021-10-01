蜈蚣啃咬蛋蛋痛炸！他尷尬笑「還好沒女友」　泌尿醫曝恐怖下場

▲葉姓男子遭2公分蜈蚣啃咬睪丸，他用手捏爆後入土安葬。（圖／記者許宥孺攝、葉先生提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名葉姓男子日前躺在房間地板裸睡，沒想到卻遭不講武德的2公分小蜈蚣啃咬蛋蛋，他表示痛感「就像拉鍊卡到陰毛」，還說「還好沒有女朋友」。醫師表示，若真是咬到睪丸壞死，會影響男性賀爾蒙及精蟲，但不至於影響到性功能。

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▲大同醫院泌尿科主任柯宏龍。（圖／柯宏龍醫師提供）

大同醫院泌尿科主任柯宏龍表示，小蜈蚣應不可能咬太深，睪丸包覆在陰囊裡面，判斷葉先生受傷的部位是陰囊外皮，由於蜈蚣釋放的毒素會讓患部呈現紅腫熱痛，葉先生所感受到的疼痛應是陰囊外皮的腫脹。

柯宏龍指出，睪丸的功能是製造男性賀爾蒙和製造精蟲，若是被大蜈蚣螫咬，且深度真的咬到睪丸，睪丸又因為毒素產生壞死情況，男性賀爾蒙恐怕就會偏低，精蟲製造也會變少，但不至於影響到性功能。

▲彭賢禮皮膚科診所葉昱廷醫師。（圖／記者許宥孺攝）

彭賢禮皮膚科診所葉昱廷醫師表示，遭蜈蚣螫咬時，毒牙內的毒液會注入皮膚，同時可能將細菌帶入皮膚，患者會感到疼痛，患部則會呈現紅腫，若嚴重咬傷血管時，患部周圍可能產生瘀青現象。

葉昱廷表示，遭蜈蚣咬傷時，第一步先將傷口沖洗乾淨，若覺得很疼痛，可先冰敷並立即就醫，被小蜈蚣咬傷約3至5天可康復，若是被大蜈蚣咬傷，注入毒量多、產生感染的話，可能最常得14天才會痊癒。

▲葉姓男子被蜈蚣啃咬蛋蛋，他把診斷證明書裱框紀念。（圖／記者許宥孺攝）

事主是33歲的葉姓男子，他今天出面受訪還原事情經過，他表示，事情發生在8月30日，當天工作結束，覺得很熱，因前一天剛擦完地板，索性直接裸躺在地板上睡覺，睡醒發現竟被長約2公分的小蜈蚣啃咬下體，「就像拉鍊卡到陰毛，真的很痛！」最後是用手把蜈蚣「蕊死」。

葉先生隨後傳訊息向朋友求助，剛開始PO群組也沒人相信，為了讓朋友知道「真的很痛」，他就附上一段靈魂吶喊：「喔～～嘶～～幹～～超痛的～～嘶～～喔～～嘶～～喔」。後來有朋友建議他：「要喔(就醫) 很毒」、「快去掛急診吧」，葉先生痛到連飆髒話，傻眼問說：「幹 超像被螞蟻咬的，一直咬，幹到底為什麼是咬蛋蛋，我這樣掛急診是不是很白癡」。

▲▼葉姓男子遭2公分蜈蚣啃咬睪丸，他用手捏爆後入土安葬。（圖／葉先生提供）

葉先生表示，跟醫師討論後，打算吃藥治療就好，前2天仍會感到疼痛，不過小便沒有受影響；至於性功能的話，葉先生笑說：「沒有女朋友，所以還好！」他向醫院申請了診斷證明書，病名就寫著「右睪丸蜈蚣咬傷」，一次申請了3張，其中一張裱框放在店裡，「如果有客人問起，就可以跟客人分享這件超扯的事情」。



「能咬到這部位，沒幾隻蜈蚣做得到」，葉先生認為，他跟這隻不講武德的蜈蚣很有緣，所以他決定把牠拿到公園埋起來，還寫了「R.I.P」，希望牠好好安息。

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