蜈蚣啃蛋多痛？裸睡男「靈魂吶喊」網笑噴　保險雙賠：工作力受損

▲葉姓男子遭2公分蜈蚣啃咬睪丸，他用手捏爆後入土安葬。（圖／葉先生提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名葉姓男子日前躺在房間地板裸睡，沒想到卻遭不講武德的2公分小蜈蚣啃咬蛋蛋，事後請2家保險領理賠金時竟也成功通過，其中一項還載名「意外部分喪失工作能力」，讓他覺得超好笑。保險員則說，做了10年保險，第一次遇到這麼特別的案件，主要仍是因為案件純屬意外。

▲葉姓男子遭2公分蜈蚣啃咬睪丸，痛到發出靈魂吶喊。（圖／葉先生提供）

33歲葉姓男子今天出面還原事情經過，他表示，事情發生在8月30日，當天工作結束，覺得很熱，因前一天剛擦完地板，索性直接裸躺在地板上睡覺，睡醒發現竟被長約2公分的小蜈蚣啃咬下體，「就像拉鍊卡到陰毛，真的很痛！」最後是用手把蜈蚣「蕊死」。

葉先生隨後傳訊息向朋友求助，剛開始PO群組也沒人相信，為了讓朋友知道「真的很痛」，他就附上一段靈魂吶喊：「喔～～嘶～～幹～～超痛的～～嘶～～喔～～嘶～～喔」。後來有朋友建議他：「要喔(就醫) 很毒」、「快去掛急診吧」，葉先生痛到連飆髒話，傻眼問說：「幹 超像被螞蟻咬的，一直咬，幹到底為什麼是咬蛋蛋，我這樣掛急診是不是很白癡」。

▲▼葉姓男子右睪丸被蜈蚣啃咬，獲2項理賠。（圖／記者許宥孺攝）

葉先生說，當天就醫時，也同步打電話給保險員，剛開始保險員笑個不停，但很意外，後來2項理賠金都申請成功，其中一張理賠項目實支實付1050元，另一張理賠項目則載名是「意外部分喪失工作能力」，獲賠1429元，2筆保險金共計2479元，讓他也覺得很訝異。

記者透過視訊訪問到葉先生的保險員，她表示：「做了保險10年，第一次遇到這麼特別的案件，當時葉先生打來，聽到覺得蠻驚訝、很特別」。至於理賠成功的理由，保險員表示，被蜈蚣咬傷的理由比較特別，比較少看到，這件也是屬於意外，是意外造成的，不太可能是葉先生自己抓蜈蚣被咬傷，因此他在請領保險時，診斷證明書上就有提到意外。

▲網友建議把蜈蚣泡酒喝，不過葉先生認為和他有緣，因此讓他入土為安。（圖／葉先生提供）

葉先生把整起事件發生經過分享到Dcard上，一開始還有網友認為是創作文，但是葉先生秀出證據，讓網友也不敢置信，竟有這麼扯的事情，還有網友建議他：「拿去泡酒養身體」、「做成護身符」。

「能咬到這部位，沒幾隻蜈蚣做得到」，葉先生認為，他跟這隻不講武德的蜈蚣很有緣，所以他決定把牠拿到公園埋起來，還寫了「R.I.P」，希望牠好好安息。

▲葉先生把診斷證明書裱框放在店內。（圖／記者許宥孺攝）

葉先生表示，跟醫師討論後，打算吃藥治療就好，前2天仍會感到疼痛，不過小便沒有受影響；至於性功能的話，葉先生笑說：「沒有女朋友，所以還好！」他向醫院申請了診斷證明書，病名就寫著「右睪丸蜈蚣咬傷」，一次申請了3張，其中一張裱框放在店裡，「如果有客人問起，就可以跟客人分享這件超扯的事情」。