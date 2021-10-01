高雄餐酒館偷跑嗨唱　員警突襲！店家嚇壞跳針：我們沒有營業

▲ 六合一路某餐酒館違反防疫規定 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄警方執行例行防疫稽查時，發現2間餐酒館業者竟已忍不住提前解禁，開放唱歌設備讓顧客歡唱，一進門客人竟都沒保持社交距離，也沒有隔板等防疫措施，雖然店家急解釋沒有營業，或是只是試營運，但已經來不及，經蒐證後並要求店家負責人即刻改善，並將依法函請衛生局審認裁處。

▲ 雖然老闆供稱沒有營業，但現場人員互不認識 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

新興分局中山所於9月30日凌晨2時，發現新興區六合一路上某餐酒館疑似有提供視聽歌唱設備供消費客人使用，警方一進門就有員工急說「沒有沒有！我們沒有營業！」，51歲的周姓女負責人也趕緊解釋：「我們沒有營業！是過生日」，但裡頭燈光齊全，又有近10人，還沒有隔板又共餐共食，懷疑有營業情事，且現場不同桌人員也相互不相識，因此蒐證後予以函送衛生局審認裁處。

▲自強二路某餐酒館稽查發現一群人正開心歡唱 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

另外，同一時段，前金區自強二路上某餐酒館半夜也傳出音樂聲，進入查看發現店內是開放式空間，一群客人正在開心歡唱，員警立即要求停止唱歌，並針對店家未遵守防疫措施部分進行蒐證，49歲的鄭姓負責人向警方聲稱因為剛裝潢好，今天只是試營運，後續一定會改善，並表示會將音樂關掉和限制人數，但這已經來不及，警方蒐證後也將相關違規情事函報衛生局審認裁處。