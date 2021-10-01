96歲納粹嬤「審判前落跑」被控殺害上萬人！出養老院秒搭小黃逃亡

▲德國96歲老婦弗琪娜（Irmgard Furchner）曾在波蘭施圖特霍夫集中營（Stutthof concentration camp）擔任納粹指揮官秘書。（圖／翻攝Twitter@infopublicave）

記者吳美依／綜合報導

德國96歲老婦弗琪娜（Irmgard Furchner）曾在波蘭「施圖特霍夫集中營」（Stutthof concentration camp）擔任指揮官秘書，如今面臨超過1.1萬條謀殺共犯罪指控。她原定於9月30日出庭受審，卻從漢堡（Hamburg）一間養老院搭上計程車，直奔最近的地鐵站企圖逃跑，但最終仍迅速落網。

《紐約時報》報導，法庭認為被告身體健康，能夠出庭受審，但由於年事已高，在冗長開庭過程中可能無法全程坐著，因此同意縮短審判時間。此前，弗琪娜曾透露不願出庭，並且致信法庭要求缺席審判，但遭拒絕並且警告可能面臨的法律後果。她被警方逮捕後，正在接受醫療檢查，預計10月19日再次受審。

德國檢方過去10年積極調查，希望讓納粹較低階官員或職員也被究責。弗琪娜1943年6月至1945年4月期間擔任集中營指揮官霍普（Paul-Werner Hoppe）的秘書，也在戰後成為多起納粹軍官審判的關鍵證人，包括其上司霍普一案。她接受5年調查後，於今年2月遭到起訴，可能成為全德國最後一件納粹案審判，因此受到高度關注。

集中營倖存者成立的「國際奧斯威辛委員會」（The International Auschwitz Committee）對此譴責，執行副總裁赫伯納（Christoph Heubner）說，弗琪娜的行為儼然是「對於法治及倖存者難以置信的蔑視」。