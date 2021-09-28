陸中歐班列「上海號」首發　掛載50節貨櫃前往德國緩解海運壓力

▲大陸中歐班列「上海號」正式啟程前往德國漢堡。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸中歐班列再度開闢新出發點，「上海號」列車今（28）日滿載50個貨櫃箱貨物，從鐵路閔行站貨場出發，預計在兩週後抵達德國漢堡。這班列車開行後，未來每週將固定開行，沿途經過哈薩克、俄羅斯、白俄羅斯及波蘭等國，成為上海至德國漢堡的一帶一路新路線，緩解海運受疫情影響的運輸壓力。

▲「上海號」未來將成為固定班列，商品由陸路運輸以緩解海上運輸壓力。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，該趟班列主要裝載服裝鞋帽、玻璃器皿、汽車配件、精密儀器等外貿貨物，經由新疆阿拉山口口岸出境。經「一帶一路」沿線國家，預計兩周後到達德國漢堡。在首趟班列開出後，未來還將每周定期開行。

據了解，上海地處東海之濱、長江門戶，不僅是大陸內外交通樞紐之一，還擁有大量現代製造企業，同時是全國貨源集中地，商貿服務業發達，出口需求旺盛。但隨著全球疫情蔓延、國際海運運力緊張、運費上漲等因素，貨物出口外運受到影響。

為緩解目前國際運力緊張問題，大陸鐵路部門提前做出中歐班列「上海號」開行準備工作，主動對接貨源，統籌安排運力，優化裝車計劃和裝載方案，加強箱源車源組織和運力調配，確保各環節於開行後暢通。

「上海號」首發任務結束後，將從歐洲返回上海，屆時還會攜帶一批來自歐洲國家的音響、大型環衛車定位儀、核磁共振儀器配套設備等物品參展第四屆進博會。

根據官方規劃，中歐班列「上海號」將夾帶運輸效率優勢，促進紅酒、奢侈品、高端儀器等高貨值商品以跨境鐵路方式進口大陸。