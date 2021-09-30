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「大蘋果小太陽」大卡車前進部落　愛心資源助弱勢

▲「大蘋果小太陽隼馬運補車隊」送愛心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「大蘋果小太陽隼馬運補車隊」送愛心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局利稻派出所所長高正吉與村長古金福有感山區氣候漸涼，年長者與弱勢家庭需要物資援助，於是向長期熱心公益的「大蘋果小太陽隼馬運補車隊」執行長黃金長提及；很快的，該車隊於25日集結約30部車輛及一部大卡車，滿載著生活日用品及物資，在高正吉及古金福的引導下，一一發送給部落民眾手上；民眾也再三對他們表示感謝，讓山區充滿了濃濃的人情味及無限暖意！

轟隆隆的引擎車聲響徹了整個南橫利稻村，原來是因為在9月份時，高正吉與古金福，有鑑於村中有些部落長者及弱勢家庭，在生活上有些困難，主動向長期熱心公益的「大蘋果小太陽隼馬運補車隊」執行長黃金長提及此一狀況，

黃金長立即允諾給予協助；25日該車隊人員，集結約30部車輛及一部大卡車的物資，浩浩蕩蕩的集結向南橫利稻村進發，進入部落時由利稻派出所員警協助交通引導，並接受村長及部落民眾的熱烈歡迎；

此次捐贈物資有白米、泡麵、罐頭、衛生紙及麥片等生活日常物品；大卡車以「鷗翼」開啟，裡面載有床、床墊及棉被等大型物資；以上物資隨後均一一發送給部落民眾；高所長及古村長也一在感謝該車隊暖心物資的贊助，讓大家感受到滿滿的溫情！

關山警察分局表示，「警察心、菩薩行」！警察工作常以剛性的「取締及干涉」面相出現在民眾眼前，此次利稻派出所所長高正吉展現警察柔性的一面，發揮人溺己溺、人飢己飢的精神，與村長攜手引社會愛心資源資助部落民眾，值得讚賞。

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