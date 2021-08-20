南橫封12年為桃源居民通了！限時6hrs行程曝　他嚇：玩命採購團

▲為解桃源受困3里民生問題，南橫梅山口至向陽開放緊急通行。（圖／高市原民會提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市桃源區聯外橋樑明霸克露橋遭湍急溪水沖斷，為解決居民受困2周民生問題，公路總局今（20）日開放封閉12年的台20線南橫公路梅山口至向陽管制路段供緊急通行，當地居民一早紛紛下山去衝台東採買必備物資。不過，由於1天開放的時間最多僅6小時，要往返高雄、台東，讓居民直呼這根本是「玩命採購團」行程，公路總局經過討論後，明天起也將調整開放以及回程的時間。

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▲為解桃源受困3里民生問題，南橫梅山口至向陽開放緊急通行。（圖／高市原民會提供）

高雄桃源區居民受困山上將近2周，許多人家裡冰箱、物資都空了，為解決受困居民的燃眉之急，公路總局今開放梅山口至向陽緊急通行管制路段。這條路自莫拉克風災後，因水文地質不穩定道路封閉至今已12年，為居民緊急開放今（20）日與明（21）日之8:00~8:30、10:00~10:30及13:30~14:00，採前導後衛方式管制通行。

在今天一早8點放行後，山區許多居民連忙開著車下山衝台東採買日常物資，不過，梅山部落災民高忠德直言，這根本是玩命採購團行程，08:30梅山出發～10:00向陽管制站～12:00台東關山或池上⋯⋯～14:00向陽管制回程。

高忠德說，30部以上的車輛，都是志工為部落採購，公路總局甲仙段的管制措施非常危險，時間拿捏不對，非常趕，如何採購，他很擔憂部落的鄉親，也呼籲行駛道路要多注意安全。

▲台20線南橫公路梅山口至向陽管制路段臨時開放民生緊急通行。（圖／公路總局提供）

復興里理事長高華德則表示，今天山上大概有上百輛車都出動採買，可是現在開放的時間非常趕，光是他們開到關山池上就要4小時，還要有時間去採買，如果下午2點以前沒趕回來匝口，就不能進來。

「我們又不是動物，怎麼開放2天又要關起來」，高華德說，現在這條路況很好，希望能夠早一點上午6點就開放通行，下午3-4點以後再關閉，否則居民如果來不及趕回去，就只能睡在台東、睡在車上，真的太辛苦了。

▲台20線南橫公路梅山口至向陽管制路段臨時開放民生緊急通行。（圖／公路總局提供）

針對開放時間問題，高雄市長陳其邁今天表示，因為在啞口，東側的南橫段還是有坍方，所以要看天氣的狀況，每次固定開放的時間，是八點、十點進來，那下午兩點以後要離開，因為下午的時候常常有午後雷陣雨，風險很高，目前屬於借路通過，後續會跟公路總局再協商。

至於聯外便道的搶修，陳其邁說，希望給公路總局一點時間，快的話就可以有臨時的便道通行，假如西部的通路可以到桃源區市區、到六龜，那從東部來的部分就可以不用使用，禮拜六、禮拜天讓他們趕一下，也許天氣好下禮拜就可以通車。

公路總局甲仙工務段段長陳正偉表示，開放時間會滾動式檢討，經討論後，明天開始會提早到早上7點開始，下午回程最晚可以3點以前回來，最主要是希望可以方便里民通行，還沒搶通前都會持續開放。