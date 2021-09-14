落石雨彈狂炸影像曝！2天3次坍塌　南橫梅蘭明隧道消失

記者吳奕靖／高雄報導

南橫公路梅蘭明隧道2天內連續崩塌3次！造成整個梅蘭明隧道被土石掩沒，整個過程都被民眾用手機拍攝下來，甲仙工務段長陳正偉呼籲當地是易落石路段，千萬別來！

▲南橫梅蘭明隧道兩天內3度發生坍塌，現在整個被掩沒 。（圖／民眾提供，下同）

南橫公路100公里處梅蘭明隧道在13日下午2點15分突然出現大量落石，被民眾用手機拍下，時間約莫2分多鐘。甲仙工務段長陳政偉表示，高雄市桃源區台20線100K+000~100K+600 (梅蘭)路段，「因爲璨樹颱風影響導致邊坡土石鬆軟崩塌，邊坡落石嚴重，隧道口零星落石不斷，考量為維護用路人安全，已於13日下午1點30分時實施預警性封閉，預計110年9月14日上午8時將視天候及道路狀況再行開放通車」，這個路段已經指派搶修機具進駐待命並由保全人員警戒。

不過就在2點15分這起坍塌事故之後，下午接近傍晚時又發生坍塌，14日清晨7點多又發生第三次坍塌，造成隧道整個都被掩埋，而三次過程都被民眾用手機拍下來，過程相當驚險。梅蘭明隧道是在桃源區拉芙蘭、復興里之間必經之路，當地是易落石路段，但也因為三次坍塌，桃源變成三段，明霸至梅蘭明的中間變孤島，西邊靠近桃源區公所，東邊為天池梅山。