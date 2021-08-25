南橫「明霸克露橋」便道今搶通　每日開放2小時管制通行

▲南橫明霸克露橋便道今天搶通。（圖／公路總局提供）

記者許維寧／台北報導

八月初受西南氣流影響中南部山區降下豪大雨，南橫台20線明霸克露橋遭土石沖毀，公路總局第三區養護工程處今（8/25）表示，日前歷經17天搶修，期間經歷超過10波大小土石流威脅，終於在昨天順利完成維生便道，並於今天上午7時30分開放管制通行，並於每日上午7時至8時、中午12時至下午1時兩個時段開放，若當地溪水暴漲將立即封閉管制。

公路總局第三區養工處今表示，今年8月7日因玉穗溪暴發土石流，台20線93K~98K勤和至復興路段94K+050明霸克露橋遭土石流衝擊，導致A1~P2橋面板流失。歷經連續17天搶修、歷經逾10波大小土石流威脅攻擊，期間不斷重新施作，終於在昨日順利完成一條維生便道。

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第三區養工處說，昨日過後天候不佳，約莫下午17時玉穗溪也再發生小規模土石樓，但土石可有效引導至沉砂池內，因此對便道通行暫無影響，今天清晨5點朝巡將便道稍作整理，上午7點30分搶通短期維生便道開放管制通行。

但第三區養工處也擬定相關管制規定，便道每日上午7時至8時、中午12時至下午1時兩時段開放，若因天候不佳、當地溪水上漲將立即封閉。此外，管制時間外除緊急救難需求外，需由桃源區公所或警察單位通知，現地檢視安全無虞後再請由警察單位及保全戒護通行。

第三區養工處也提醒用路人，需遵守公告管制勿強行進入管制路段。開放初期為維用路人行車安全，禁止行人徒步、自行車及甲（乙）類大客車通行。管制時間外，如警車或救護車等緊急車輛、或混凝土車等緊急工程車輛，在便道安全無虞狀況下允許緊急通行。通行時請將車窗搖下，注意現場鳴笛警示。

▲南橫明霸克露橋便道今天搶通，每天暫時開放兩個小時通行。（圖／公路總局提供）