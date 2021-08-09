南橫「明霸克露橋」遭沖毀、3部落成孤島　公路總局估初步搶通需20天

▲公路總局評估明霸克露橋短期施作預計需要16至20日。（圖／交通部提供）



記者許維寧／台北報導

受西南氣流影響，中南部山區連日大雨沖斷高雄市桃源區「明霸克露橋」，也讓復興、拉芙蘭、梅山三個部落交通受阻。交通部長王國材今（8/9）挺進南橫公路，視察明霸克露橋搶修進度。公路總局分析，規劃搶修將分做短中長期執行，短期擬先打設河床便道後銜接原鋼便橋，初步評估需要16至20天時間。

台20線上「生命之橋」明霸克露橋取自布農族語，連接復興、拉芙蘭、梅山三個部落主要道路，但日前受南台灣降雨影響遭河水沖垮，目前三部落對外交通暫時阻斷。

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今交通部長王國材、政務次長陳彥伯率公路總局一同前進南橫勘查，並要求公路總局應採兩端同時施工並增加施工機具人力，儘速搶通道路顧及居民生計。

公路總局表示，已利用無人機（UAV）空拍玉穗溪土石流災情，初步評估將分短中長期執行，短期預計先打設450公尺的河床便道並銜接原鋼便橋，施作需視天候狀況而定，初步評估至少需16至20天。中期橋樑預定於明年4月30日修復完工，長期則預計啟動永久路廊方案，將俟水文地質穩定後再啟動。

公路總局也說，台20線94K明霸克露橋災情嚴重，該橋樑屬莫拉克的中期提升鋼便橋，因玉穗溪爆發土石流，上游初估約百萬立方土石流沖刷而下，造成玉穗溪口土石淤高約15公尺，也導致橋梁A1~P2二跨85公尺橋面遭沖毀及300餘米引道遭土石流掩埋，經初步用UAV空拍其餘橋梁610公尺尚屬安全。

▲王國材率公路總局視察明霸克露橋搶修段落。（圖／交通部提供）