　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南橫「明霸克露橋」遭沖毀、3部落成孤島　公路總局估初步搶通需20天

▲王國材視察。（圖／交通部提供）

▲公路總局評估明霸克露橋短期施作預計需要16至20日。（圖／交通部提供）

記者許維寧／台北報導

受西南氣流影響，中南部山區連日大雨沖斷高雄市桃源區「明霸克露橋」，也讓復興、拉芙蘭、梅山三個部落交通受阻。交通部長王國材今（8/9）挺進南橫公路，視察明霸克露橋搶修進度。公路總局分析，規劃搶修將分做短中長期執行，短期擬先打設河床便道後銜接原鋼便橋，初步評估需要16至20天時間。

台20線上「生命之橋」明霸克露橋取自布農族語，連接復興、拉芙蘭、梅山三個部落主要道路，但日前受南台灣降雨影響遭河水沖垮，目前三部落對外交通暫時阻斷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今交通部長王國材、政務次長陳彥伯率公路總局一同前進南橫勘查，並要求公路總局應採兩端同時施工並增加施工機具人力，儘速搶通道路顧及居民生計。

公路總局表示，已利用無人機（UAV）空拍玉穗溪土石流災情，初步評估將分短中長期執行，短期預計先打設450公尺的河床便道並銜接原鋼便橋，施作需視天候狀況而定，初步評估至少需16至20天。中期橋樑預定於明年4月30日修復完工，長期則預計啟動永久路廊方案，將俟水文地質穩定後再啟動。

公路總局也說，台20線94K明霸克露橋災情嚴重，該橋樑屬莫拉克的中期提升鋼便橋，因玉穗溪爆發土石流，上游初估約百萬立方土石流沖刷而下，造成玉穗溪口土石淤高約15公尺，也導致橋梁A1~P2二跨85公尺橋面遭沖毀及300餘米引道遭土石流掩埋，經初步用UAV空拍其餘橋梁610公尺尚屬安全。

▲王國材視察。（圖／交通部提供）

▲王國材率公路總局視察明霸克露橋搶修段落。（圖／交通部提供）

►打造明星透亮肌的秘密

ET快訊
盧碧發威！吹翻草間彌生「南瓜」　滾進海裡畫面曝
畢業就進台積電！30歲「年薪300萬」有車有房　卻嘆空虛
威力彩衝13億　今晚「熱門球號」曝光
這家證券被「韭菜負評」洗版！疑大戶隔日沖引怒火　網驚：取暖大
42%人都做錯！　煮雞蛋前「少做一件事」吞下致命細菌
捷運痴漢是法官助理！正妹OL裙下被拍光　噁畫面曝
1500人「意外中獎」搶到莫德納！原因曝光網全吐血

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「立秋」 節氣4生肖運勢旺！屬龍被告白機率高、鼠財運大發

明起能搭阿里山小火車了！　嘉明湖開放「單日往返、住宿」申請

記錄超過750萬人的幸福和感動　《高度2500呎的夢想》新書發表

一通電話突取消出遊！男友暴吼「妳很誇張」　女淚討拍反被罵翻

高雄青年失業率暴增！　她曝「殘酷數字」：淪六都末段班

有錢人飛美打疫苗「8人返台確診」！醫曝原因嘆：未必會是較好選擇

守住國門「桃機防疫」更嚴格！「動線優化、增設採檢站、分流PCR」旅客讚：放心很多

1500人「意外中獎」搶到莫德納！原因曝光　網全吐血：假出錯真特權

被韓劇超越！「日劇跌落神壇」戲迷分析3關鍵：真的不喜歡

南橫「明霸克露橋」遭沖毀、3部落成孤島　公路總局估初步搶通需20天

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

周潔瓊再唱《PICK ME》哭了！　重回初心曝緊張樣…韓紅講評撂狠話

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

豬舍變大房子！400義工幫圓夢　4歲鄭小妹看新家：全部都喜歡

東京電車隨機砍10人還意圖縱火　犯稱：看到幸福的女性就想殺害

「立秋」 節氣4生肖運勢旺！屬龍被告白機率高、鼠財運大發

明起能搭阿里山小火車了！　嘉明湖開放「單日往返、住宿」申請

記錄超過750萬人的幸福和感動　《高度2500呎的夢想》新書發表

一通電話突取消出遊！男友暴吼「妳很誇張」　女淚討拍反被罵翻

高雄青年失業率暴增！　她曝「殘酷數字」：淪六都末段班

有錢人飛美打疫苗「8人返台確診」！醫曝原因嘆：未必會是較好選擇

守住國門「桃機防疫」更嚴格！「動線優化、增設採檢站、分流PCR」旅客讚：放心很多

1500人「意外中獎」搶到莫德納！原因曝光　網全吐血：假出錯真特權

被韓劇超越！「日劇跌落神壇」戲迷分析3關鍵：真的不喜歡

南橫「明霸克露橋」遭沖毀、3部落成孤島　公路總局估初步搶通需20天

台灣濕熱天氣是陳冠宇最大挑戰　王溢正教他如何防曬

兄弟投打2大將傷勢無礙　助總：可以出賽

地鐵上抽搐倒地！裝病喊「新冠病毒」乘客嚇壞奔逃　超慘下場曝

2500人花1元搶抽免費去帛琉！中獎名單明揭曉　業者曝年底前目標

MAMAMOO輝人爆簽入「男偶像出身歌手新公司」！鐵肺歌姬變師姐

阿巴西、謝亞軒雙加盟中信　T1職籃選秀特攻首輪大豐收

貢丸當球玩！哈士奇太ㄎㄧㄤ「整顆滾不見」　媽嘆：看你怎拿出來

奧運期間FB數據：戴資穎貼文獲全球選手最多讚　台灣貼文多由女性發起

119.9萬起！Hyundai Kona EV純電休旅上市　204匹續航力482KM

美股快玩完了？專家驚曝「指數下殺引爆點」：已利多不漲

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

生活熱門新聞

台防疫做超好！最新排名曝　打國產疫苗也可出國

郭董打BNT！他曝「照片藏亮點」還畫線：竟沒人發現

莫德納、AZ都快見底　台大醫：別挑了！

「鬼月10大禁忌」曝光！晚上做1件事　好兄弟跟著你進屋

全台最慘水庫！大雨猛炸「雨神獨漏它」...網傻眼

鬼月拜好兄弟大忌　8種水果千萬別端上桌

午後雷雨彈可能下到晚上　6縣市豪大雨

高職姐畢業「開檳榔攤」　收入曝光！OL超錯愕

快訊／今增4例本土、另增4死

指揮中心宣布維持二級警戒　開放親子館、桌遊場所、游泳池

鬼月忌吃「5食物」！命理師警告「易招陰」

快訊／本土今增4例「分佈3縣市」！　

她驚喊「誤會李洋很小隻了」　對比圖衝擊網

即／X Men趴高雄群聚再＋1！解隔前確診Ct值22

更多熱門

相關新聞

花1.5億也難重建希望之橋　專家曝原因

花1.5億也難重建希望之橋　專家曝原因

高雄桃源區代表希望之橋的「明霸克露橋」不敵湍急溪水被沖斷，使得復興里三個部落聯外道路中斷，目前公路總局估算大概要20天才能搶通，且原橋重建至少要花1.5億。有專家就直言，這不是豆腐渣工程，是豪大雨下土石流無堅不摧，若要原地重建難度很高，因為必須要持續定時清淤，否則下次再一場豪大雨來，橋一樣會被沖毀。

北門、將軍凌晨降雨量全國居冠

北門、將軍凌晨降雨量全國居冠

重建希望之橋至少要1.5」　501人恐再慘困20天

重建希望之橋至少要1.5」　501人恐再慘困20天

高雄山區空拍慘況曝！明霸克露橋已消失

高雄山區空拍慘況曝！明霸克露橋已消失

山區坍塌落石泥流斷交通連夜搶通

山區坍塌落石泥流斷交通連夜搶通

關鍵字：

明霸克露橋南橫交通部王國材搶通

讀者迴響

熱門新聞

5生肖、4星座發大財機率高！威力彩今飆13億　最旺方位、時辰在這邊

醒來就奪金！伊朗空手道選手「屎臉」站上領獎台

即／國一彰化段翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

佩甄「泳池照秒刪」來不及了！

台防疫做超好！最新排名曝　打國產疫苗也可出國

鳳梨罕放閃DJ女友「不藏了」！

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

「福原愛閨蜜」送桌球冠亞軍每人一房

巴西男足奧奪金！領獎將陸贊助服綁腰上

穿雨衣騎車「裡面必濕」！女子崩潰求助

巴黎奧運刪減項目　衝擊台奪牌希望

取餐沒給小費！外送員爆氣：我竹聯幫的

小禎慶祝父親節！「網友硬提丁柔安」她無奈回應

更多

最夯影音

更多
強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位
颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面