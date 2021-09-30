25cm被嫌太長！他受夠房事不順忍痛斷根　小小鳥順利進洞嫩妻嗨翻

▲澳洲一名卡車司機為了取悅妻子，不惜將陰莖縮小1.5英寸。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者葉睿涵／編譯

澳洲卡車司機丹（Dan）最近在一檔晨間廣播節目中透露，由於他的陰莖太大，導致房事不順、性事銳減，因此他接受了一項侵入性的手術，將陰莖縮小1.5英寸（約4公分）來取悅妻子，讓2名著名主持人聽得目瞪口呆。

據《澳洲新聞》報導，丹在28日致電澳洲電台KIIS FM，告訴著名主持人桑迪蘭茲（Kyle Sandilands）和潔姬奧（Jackie O），他和21歲的妻子每週只會行房1次，而且他必須非常主動才能讓妻子同意，「我必須將她抓住扔到床上，並告訴她『現在開始辦事』才行」。

▲主持人桑迪蘭茲和潔姬奧聽到丹的行為後震驚不已。（圖／翻攝自推特／@kingkyle）

丹解釋，「她以前非常熱衷於房事，但後來即使我盡了最大努力，她還是沒辦法喜歡，因為她抱怨我的陰莖『太長太大』了，所以我只好動手術讓它變短、變小一點。」聽到這裡，2位主持人都非常驚訝，大聲問道，「發生了什麼事？你的陰莖變短了嗎？」，並追問手術的細節。

丹表示，這個手術其實十分複雜，醫生必須先將男根整個切斷、切除部分斷根，好將陰莖「修剪」成妻子滿意的尺寸，再替他把斷根重新接上。丹也透露，他目前已將原本10英吋（約25.4公分）的陰莖縮減了1.5英寸，並重拾圓滿的性生活。

2位主持人在聽完這駭人的手術流程後表示，「這傢伙已經做了令人難以置信的事，我對你的犧牲感到很敬佩，未來你和妻子求歡時，我想她再也沒有理由拒絕你了。」

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