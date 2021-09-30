比基尼辣妹互毆「胸罩掉了繼續打」　奶子露出狂晃影片曝光

記者張寧倢／綜合外電報導

澳洲雪梨日前發生攻擊案件，而且主角竟是穿著比基尼的少女！根據外媒曝光的影片可見一名身穿黑色比基尼的10多歲少女對著正在曬日光浴的另一名少女狂罵，接著竟然直接揮拳毆打，由於動作太過激烈，導致她的胸罩彈開，雙乳露出，但打人的少女完全不以為意地繼續對粉色比基尼少女做出暴力行為。

▲澳洲雪梨發生比基尼辣妹互毆事件，先動手的女子胸罩都掉了還是不肯罷休。（圖／翻攝自new.com.au）

根據澳洲new.com.au報導，一名目擊者24日拿手機拍下了當眾襲擊影片，一名少女身穿粉紅色比基尼坐在庫吉海灘（Coogee Beach）附近的草地上，另外3名泳裝少女卻站在她面前，似乎發生了嚴重爭執。然而，不到幾秒鐘情勢瞬間升級，黑色比基尼的10多歲女性暴怒抓著粉色少女的頭髮，將她拖倒在地，並連續揮拳毆打她的頭部。

▲身穿粉紅色比基尼的少女被打後也開始還手。（圖／翻攝自new.com.au）

影片可見，由於雙方打得太猛烈，黑色比基尼胸罩直接彈開，消失在鏡頭畫面，少女傲人的雙奶露出，還隨著她揮拳的動作搖晃乳波，但少女本人卻絲毫不在意，簡直像殺紅了眼一般繼續襲擊被害人。儘管當時有人出面試圖阻止，但情勢仍然難以控制，最後是由2名辣妹的閨蜜規勸之下，鬧劇才終於落幕。

警方表示，事件發生後員警於下午2時10分趕到公園，因為有人報案稱一名10多歲少女襲擊了另外2名女性，但雙方人馬在警察到場之前已經散去，目前警方正在介入調查。

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