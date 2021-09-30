新州更新防疫政策　未接種疫苗者自由權利恐被剝奪

▲新州州長貝雷吉克利安。（圖／路透）

實習記者黃靜芸／台北報導

位於澳洲的新南威爾斯州(NSW)先前曾是疫情熱區，近期確診者人數日益下降，顯現出疫情趨緩的現象。不過，新南威爾斯州州長貝雷吉克利安(Gladys Berejiklian)於28日宣布，即使12月解除防疫政策，未接種疫苗的雪梨市民仍會受到許多行動上的限制。

據《路透》報導，根據澳洲最大城雪梨的解封日程表，將於10月11日至12月1日逐步恢復人民自由，但這項規定僅適用於已接種者，至於尚未接種疫苗的人民無法享有這種權利。新州原先是以鼓勵民眾接種疫苗為目的而訂定此政策，不料引起許多民眾不滿。

即便民眾怨聲連連，貝雷吉克利安仍堅持這項政策，表示若新州於12月1日解除禁令，那些不接種疫苗者仍有可能被禁止進入公共場合，除外，許多商家也表示不歡迎尚未接種疫苗的民眾進入，未接種疫苗者將面臨「無期限的煎熬生活」。

新州疫情逐漸趨緩，週一確診者人數新增787人，是這一個月內數字最低的一天，而在新州16歲以上的民眾疫苗接種率已達60%以上。10月11日是新州即將迎來的解封日，將為「已接種過疫苗」的民眾開放酒吧、咖啡廳、健身房及美髮院，若接種率高達80%以上，新州將會解除更多限制。