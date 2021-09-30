10月1日起台南調整醫院陪探病規定　黃偉哲請民眾配合

▲台南市長黃偉哲指出，台南市自10月1日起調整醫院陪探病規定，陪病者維持1人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲指出，台南市即時線上協調指揮中心（OLOCC）第10次會議決議，台南市自10月1日起調整醫院陪探病規定，陪病者維持1人。

黃偉哲說，部分病房如加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、兒童病房等區域、有身心障礙或病況危急者，或其他例外情形經醫師同意者（如：實施手術、侵入性治療、急診等）同指揮中心規定開放探病。探病每日固定1時段且至多1小時、每名住院病人每次最多2名訪客，須出具3天內篩檢陰性證明（不含家用快篩）。

住宿型長照機構請假外宿返回機構，則須出具返回機構前3天內採檢之自費篩檢陰性證明；返回機構第7天與第14天各進行1次自費篩檢，返回機構次日起14天內避免參加團體活動。

台南市衛生局指出，9月29日執行校園BNT接種作業的學校為私立育德工家、學甲國中、竹橋國中、北門國中、南科實中-國中部、市立大灣高中、市立復興國中、私立亞洲餐旅、台南護專、市立建興國中、市立安南國中等11校，共接種8306人。自9月22日至29日，台南市校園BNT疫苗共接種35772人，接種完成率40.1％。

30日預定13所學校接種BNT疫苗，分別為市立南新國中、敏惠醫專、市立官田國中、國立北門農工、山上國中、玉井國中、國立新豐高中、市立大橋國中、市立永康國中、成大附工、市立復興國中、私立長榮高中、國立家齊高中，預計接種11390人。

台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，至29日止，共接種115萬3498劑次，人口涵蓋率50.8％；第二劑涵蓋率10.9％；劑次涵蓋率61.7％。