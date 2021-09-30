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社會 社會焦點 保障人權

從醫院櫃檯拿名片找「合格」看護...7天後人被帶走　她慘被罰10萬

▲蔡小姐因聘請到非法外籍看護遭罰 。（圖／記者洪靖宜攝）
▲蔡小姐因聘請到非法外籍看護遭罰 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名從事藝術設計的蔡小姐的奶奶因病住進醫院急診，她急需看護幫忙，從醫院取得一張寫有「合格」的名片，透過仲介聘請到一名越南籍看護來協助照顧，但沒想到該名越南籍看護竟然是逃逸移工，蔡小姐被依法開罰10萬元，她認為自己並無刻意雇用非法看護，不服打行政訴訟，高雄地院審理認為勞工局已酌減罰金，維持原處分。

▲蔡小姐因聘請非法外籍看護遭罰 。（圖／當事人提供）

▲蔡小姐從醫院取得仲介名片沒想到請來的竟是非法外籍看護。（圖／當事人提供）

判決書指出，37歲蔡小姐，前年10月15日起以每日2200元價格，透過仲介聘請到一名越南籍看護，來照護她高齡88歲的奶奶，沒想到照顧到第7天，臺南市專勤隊竟查到該名看護是逃逸的非法移工，還將人直接被帶走，而半年後蔡小姐也因為此事，被認為違反《就業服務法》，裁罰新臺幣10萬元罰鍰，她不服向高雄市政府提起訴願遭駁回，但她仍不服，再花一筆錢請律師打官司，希望能撤銷處分。

蔡小姐反駁，當天她先到榮總急診室櫃台，表示急需看護，但急診室回應因配合仲介已經沒人力，可以到櫃台索取名片，她拿了其中一張名片向自稱寫有「合格」字樣的仲介聘雇了一位會講台語的看護，由於情況緊急，才沒特別去查該名看護身分。

▲蔡小姐因聘請非法外籍看護遭罰 。（圖／當事人提供）

▲蔡小姐因聘請非法外籍看護遭罰10萬。（圖／當事人提供）

法院認為，蔡小姐明知道法律不能聘請非法外勞，卻聽從仲介片面之詞，沒有查證該名看護是否有工作許可證，雖然非故意，但難謂無過失，而且查證也不需要7天，而且該法定罰鍰最低額15萬元，已經酌減裁處10萬元，因此駁回該行政訴訟。

「我很不服！」，事後蔡小姐出面受訪無奈表示，他是信任仲介，強調「也沒有要聘請非法看護」，且該看護的價格也跟一般行情一樣，根本沒料到來的竟然是非法看護，最後才選擇打官司，但卻把罪怪在她身上，但她已決定不再上訴，只希望用自身經歷，提醒跟她有一樣情況的民眾得多注意。

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