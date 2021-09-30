開基玉皇宮捐贈住宅用火警器　黃偉哲感謝熱心公益

▲台南市開基玉皇宮，30日再捐贈住警器15000顆，累計近3年捐贈達6萬顆住警器，捐贈總金額已超過2500萬元，對預防火災貢獻極大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市開基玉皇宮感念市府對於防救災的努力，為充實台南市消防救災車輛及裝備器材，自2005年起迄今，已陸續捐贈救護車1輛及消防裝備器材、消防衣帽鞋32套、6輛水箱消防車、救災救護器材等，30日再捐贈住警器15000顆，累計近3年捐贈達6萬顆住警器，捐贈總金額已超過2500萬元，對預防火災貢獻極大。

黃偉哲市長指出，人稱「舊天公廟」的開基玉皇宮，是全台最早的天公廟，創建於明鄭時代，歷年迄今已3百餘年，備受百姓崇仰，且達諸神列聖，神威顯赫，佑及萬方，其名不可沒。



此次所捐贈住警器將用於偏鄉地區、平房住宅的補助配發，同時幫助弱勢族群如:身心障礙人士、獨居長者或低收入戶，於火災發生時及早獲知並及時逃生。待全數住警器安裝完成後，台南市住宅場所火災警報器率設置將達92％。據統計，近3年來住警器成功動作案件計有73件，成功拯救172位民眾的生命，其中玉皇宮所捐贈住警器共有37件。

消防局已將推廣裝設住警器，列為重點工作，持續透過各種大型宣導活動並協調區公所、里長積極推廣，讓民眾願意自行裝設住警器。提醒市民能裝設住警器，讓住宅更加安全，市民可依不同需求安裝偵煙式或定溫式住警器，當偵測到煙霧或溫度過高時，住警器將發出尖銳警示音，可以及早發現、及早反應並及早逃生，花小錢可以獲得最大保障。

消防局長李明峯由衷地感謝涂主委對於消防局的認同與支持，尤其在今年疫情最嚴峻之時，依然積極熱心公益、回饋社會，也希望能藉此拋磚引玉，喚起社會人士之公益善舉、期待有更多企業及公益團體能共襄盛舉，一同關注社會上弱勢族群居住安全，讓民眾享有更好的救災服務與生命保障，使社會充滿愛及希望。最後祝福現場各位，事業有成，家庭幸福美滿。