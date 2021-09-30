挖眼男嗆「免死金牌」最多關5年　醫嘆：病好了就要讓人出院

▲楊男打斷女店員鼻樑、強挖雙眼，導致女店員恐失明。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者許宥孺／高雄報導

屏東高樹鄉一名女超商店員因提醒楊姓男子戴好口罩，卻遭對方徒手挖眼、打斷鼻樑，楊男還稱自己有「免死金牌」，政府關不住。《精神衛生法》雖規定，患者可強制住院60天，判刑確定後，監護期限最多5年。不過精神科醫師認為，沒有辦法永遠把患者關在醫院，患者狀況好時，仍須尊重其人身自由，由於患者多無病識感，因此需規律性家訪，注意患者精神狀態是否惡化。

楊姓男子在10年前發病後，就常被家人送往醫院治療，就醫時會按時服藥，但出院後就不再吃藥，也讓病情不斷反覆。事情發生後，有大批網友湧入縣長潘孟安臉書表達不滿，要求還女店員一個公道，潘孟安表示：「這次事件是個嚴重的教訓，因為嫌犯連續多次傷害他人，已要求醫院務必審慎評估，朝向長期收治來處理。」

▲耕心療癒診所院長林耕新。（圖／ETtoday資料照）

耕心療癒診所院長林耕新表示，首先應鑑定楊姓男子犯案當時，是否受精神狀態、情緒控管不佳導致，而非故意犯罪，必須由精神科醫師釐清。

林耕新醫師強調，「在精神科治療方案，沒有人可以把患者永遠關在醫院」，患者在收治期間，狀況好、情況穩定時，仍須尊重患者的人身自由，不可能永遠把他關著，但患者出院後，就無法強制要求回診或定期服用藥物。不過患者若仍有精神症狀，會直接影響他人或造成社區危險，需再次被評估才能收治入院治療；至於若構成刑事案件，法律責任則由法院判定。

近來常有社會案件，犯嫌因精神異常獲判無罪，如嘉義鐵路警察李承翰遭刺死案，引發相關討論，行政院於2021年3月4日拍板修法，現行《刑法》規定，強制監護、司法監護的期間均為5年以下，此次修法將明定延長監護處分期間，「每次延長期間為3年以下，無次數限制」，並採法官保留及定期評估原則，修正案仍在審議中。

▲挖眼男遭壓制仍不罷手。（圖／記者陳崑福翻攝）

林耕新認為，社會安全網有漏洞時，不是把病患關起來這麼簡單就能解決，因為大部分精神疾病患者多無病識感，因此多無接受藥物治療，因此「規律性家訪」很重要，注意患者精神狀態是否惡化、定期接受治療，這點家屬也責無旁貸。

另有不願具名的醫學中心精神科醫師表示，常見迷思，社會發生暴力事件就檢討加害者是精神病患，但輿論恐會讓其他患者就醫意願受影響，另外，「病犯裁定強制住院後，能留多久？有什麼理由留他5年？若治療情況良好，留5個月都是問題」。

▲超商女店員恐失明，目前仍在醫院休養。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這位醫師指出，醫療端僅能判斷病犯是否有住院必要，不能說精神病房是封閉式病房，病人收治入院，司法機關就暫時沒事，終究解決之道，國內是否可討論，可能建立司法精神單位、精神病監，現行犯、嫌疑犯等可收治至此機構進行精神診療，並於單位內直接就醫、診療、服刑。

這起駭人案件發生在26日上午9點，一名楊姓男子走進屏東高樹鄉新南勢超商消費，因不滿20多歲的潘姓女店員提醒他要把口罩戴好，竟突然抓狂，衝進櫃台內猛打瘦弱的女店員，徒手強挖女店員的眼睛，造成她傷勢嚴重，鼻樑粉碎性骨折、視網膜剝落更可能因此失明，目前仍在醫院休養中。