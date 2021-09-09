雲林縣消防局跨界合作救護　表現卓越榮獲佳績　

▲內政部消防署今日辦理「救護日績優救護人員表揚活動暨主題研討會」，雲林縣消防局榮獲多項佳績，再次展示雲林縣到院前緊急救護品質，深獲肯定。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

內政部消防署今（9）日辦理「救護日績優救護人員表揚活動暨主題研討會」，表彰去年一整年守護城市緊急醫療網第一道防線的優秀救護人員與團體，雲林縣消防局榮獲多項佳績，再次展示雲林縣到院前緊急救護品質，深獲肯定。

「先生、先生，請你不要緊張，讓我來協助你，我會教你急救，一步一步來，讓我們一起幫助你的家人…」這是消防人員的日常。雲林縣消防局指出，報案電話進線那一刻，幕後的人、事、物以流水線作業的方式是同時被啟動的，除了消防局指揮中心、外勤救護人員、雲林縣衛生局、台大雲林分院、成大斗六分院、若瑟醫院、雲林基督教醫院、中國北港附醫與雲林長庚等地醫院皆會接連啟動。

為了挽救更多生命，雲林縣消防局積極地優化各種急救能力，並以跨域整合等措施帶來卓越表現，獲內政部消防署評定「特殊績優團體組」、救災救護指揮中心執勤員林建宏以積極協助民眾執行CPR獲頒「全國乙組生命捕手（線上指導民眾執行CPR）第1名」、六合分隊隊員徐嘉鴻以堅守防疫第一線獲頒「全國乙組防疫後送最多個人獎」。

另，救災救護指揮中心推動生命之鏈，派遣員（護理師）線上指導的優質表現亦獲主題研討會發表，各項傑出表現展現出雲林縣消防局到院前緊急救護的熱忱、積極服務縣民的成果。雲林縣消防局近期推動院前12導程心電圖措施、重大創傷智慧救援策略、救災救護指揮中心智慧派遣等，已成功服務多位重症患者癒後良好，表現卓越，勇往邁向幸福雲林。



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