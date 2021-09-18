新竹婦流浪到桃園　警1張火車票追真相...助返家團圓

▲陳婦從新竹流浪到桃園觀音。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新竹縣43歲的陳姓婦人6天前獨自搭火車到桃園市流浪到觀音地區，18日清晨為巡邏員警發現呆坐在路邊，立即上前關心並利用其身上的新竹到中壢的區間車火車票，推測陳婦是新竹地區的失蹤人口，經比對上百筆資料才確認陳婦身分後，聯繫家屬前來接人，讓陳婦得以在中秋節前返家團圓。

▲員警靠一張火車票幫失蹤婦人找到家屬。（圖／大園警分局提供）

大園分局觀音分駐所警員許勝東、蔡宜妏於今日清晨6時許，巡邏行經觀音區中山路一段時，發現一名婦人獨自坐在路旁，員警立即上前關心，但婦人說不出自己身分，身上也沒有證件，口袋裡只有一些零錢跟1張新竹到中壢的火車票，員警見婦人神情疲憊，於是先帶婦人回派出所休息並提供早餐讓她果腹。

▲家屬從新竹趕來接陳婦回家團圓。（圖／大園警分局提供）

由於婦人精神狀態不佳，對於員警的關懷提問均無法回答，員警根車票研判婦人應該是從新竹來且可能有被通報失蹤，於是利用失蹤人口資料庫查詢比對上百筆户政資料，總算查出婦人的身分。員警立即聯繫其家屬並透過視訊確認，陳婦家屬看到陳婦憔悴的模樣，彷彿變了一個人似的，感到相當訝異。家屬隨後也從新竹趕來派出所接人，並感謝員警的積極熱心，讓他們能在中秋連假團圓。

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