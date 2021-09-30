張其祿挺「速審」公投不在籍投票　有機會年底就適用

▲張其祿呼籲不在籍投票應適用其他選舉。（圖／翻攝張其祿臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院30日通過「全國性公民投票不在籍投票法」草案，將送交立法院審議，民眾黨立委張其祿30日表示，行政院的立法進程不如預期，認為「只要願意加緊腳步，其實仍有機會在年底的公投上適用」，也呼籲不在籍投票的法制，應適用在其他相關的選舉及罷免範疇。

張其祿透過臉書表示，行政院基於考量民眾因工作或就學等因素，不便返鄉投票，故將開放本國境內之移轉投票，且需事先提出申請；至於海外不在籍投票及通訊投票部分，因恐有舞弊、資安等風險而不開放。另外，由於本案須經立院三讀通過，所以預估可能趕不及在今年底的公投上適用。

張其祿認為，行政院目前所提出的版本及其立法進程並不如預期，因為現在只要願意加緊腳步，其實仍有機會能完成審議與立法，並在年底的公投上適用。

張其祿質疑，行政院版本仍是「頭痛醫頭，腳痛醫腳」的立法模式，其又如何能全面並完整地保障民眾之參政權？且政府也不是沒有時間或技術可加速完成海外不在籍投票及通訊投票部分的設計與研議，以使「不在籍投票」的法制及投票方式可更為完備及多元。

張其祿強調，由於政府對於公民「不在籍投票」之保障，現階段只針對「公投」部分進行處理，但是為了能使公民的參政權更加完整，「不在籍投票」的法制也應適用在其他相關的選舉及罷免範疇。

張其祿表示，民眾黨已經提出黨版的「公民不在籍投票法」，其適用不只限於公投部分，而是一更為全面性的法制設計規劃，以更進一步的來保障民眾的政治參與機會，同時也完備國內軍、警、消人員的投票權利保障。呼籲行政院應盡快將行政院的立法版本送交立法院，並再與本黨及其他黨派之草案併案審議，以加速不在籍投票的立法作業及實踐。