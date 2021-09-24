高虹安博士學位遭疑　張其祿以學者身份力挺：有心人士造謠抹黑她

▲民眾黨立委張其祿發聲力挺高虹安。（圖／翻攝張其祿臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨立委高虹安日前唱歌嘲諷民進黨支持者「塔綠班」、「律畜」惹議，一名自稱美國大學教授的「翁達瑞」22日透過臉書質疑高的博士學歷。對此，在大學授業超過20年、同樣從美國取得博士學位的民眾黨立委張其祿24日發文力挺說，這事件完全是有心人士的造謠抹黑與人格謀殺，翁達瑞指控高被指導教授「除名」的說法，完全荒誕不經。

翁達瑞日前透過臉書指控，高虹安博士學位得自美國辛辛那提大學，論文指導教授是出身台灣的旅美學者李傑，高曾在受訪中稱其為「恩師」。不過，在李傑的學術履歷中列舉的博士生，找不到高虹安的名字。他更指控，「高虹安在校時被教授放生；取得博士後又被教授除名」。

對此，張其祿表示，從未聽聞過論文遭指導教授「除名」的說法，更遑論在CV上沒有列出指導學生的姓名及論文名稱便是對該名學生的「除名」或「不承認此博士生」，因為「學位」的取得皆會按嚴謹的修課、資格考試、論文答辯等程序進行，能一一完成及符合之後，才能被校方授予學位。

▲高虹安指導教授李傑發聲，替高虹安博士學位背書。（圖／民眾黨提供）

張其祿說， 在國外取得的學位，皆會經我國駐外使館的文憑驗證，並符合教育部國外學歷認定資格等規範後才能被認定，亦才能做為任職教職、公職，甚至是選舉公報學歷揭示之用。且當前各校本身或公開的學歷查詢系統如National Student Clearinghouse等皆可清楚的查詢到學位取得、修業期間等資訊，事實清楚明確，非任何人能恣意否認或曲解。

張其祿指出，指導教授的CV本來就無規定需要放置受指導學生的姓名與論文名稱，他就從未將自己所指導的學生資訊放於CV之中，尤其資深教授的指導學生眾多，又怎可能一一羅列，因此CV「除名」之說完全荒誕不經！

另外，對於翁達瑞批評高虹安英文論文中有多處文法疏漏，張其祿直言，指謫英文程度，則更是無聊，國人的母語非英語，此更是雞蛋中挑骨頭，此次事件完全是有心人士的造謠抹黑與人格謀殺。

對於張其祿特別撰寫長文力挺自己，高虹安也該片貼文留言感謝，「謝謝其祿委員以學者身份說明」；也有支持者留言說，「真金不怕火煉，打倒塔綠班」。