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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳駐美處更名「台灣代表處」　民眾黨立委：小心美國打「台灣牌」

▲▼民眾黨團：台鐵改善措施及進度應公開透明 邱臣遠 張其祿 。（圖／台灣民眾黨團提供）

▲台灣民眾黨立委張其祿。（資料照／台灣民眾黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

外媒《金融時報》報導，拜登政府考慮將台灣駐美的「台北經濟文化代表處」改為「台灣代表處」，台灣民眾黨立委張其祿11日受訪表示，支持提升台灣地位，台美關係除了名稱外，也應在經貿、防疫、軍事上有實質進展，同時應步步為營，注意我方是否變成美國對中談判時的「台灣牌」。

張其祿表示，目前是台美關係最好的時候，近期，美軍撤出阿富汗，被視為對盟國的背棄，而近期傳出美國考慮將駐美代表處更名，代表提升「盟邦」地位，讓台灣更有信心，他給予支持。

不過，張其祿提醒，除了名稱外，台美關係也要有實質的提升，例如談了多年的台美經貿協定，以及在防疫方面，美方是否可以協助台灣取得疫苗、甚至技術移轉，又或者在軍事方面，除了購買軍購外，目前台灣推動國艦國造還是缺乏一些核心技術，是否有可能技術移轉，也是可以探討的方向。

張其祿並指，台灣應該留意是否會變成美國手中的「台灣牌」，例如美國總統拜登和中國國家主席習近平近日才二度通話，在中美兩大國外交博弈之間，台灣必須留意，美國是否一方面對台灣釋出善意，另一方面跟中國談判，在「兩手策略」之間，是否會讓台灣的利益受損失。

張其祿補充，樂見台美關係在軍事、經貿、防疫方面有實質進展，但我方也不要覺得美國100%挺台灣，還是要留意美中關係對台灣的影響，步步為營。

民眾黨團總召邱臣遠則說，任何在經濟、外交方面促進台美關係，都給予正面支持，基本上，此事還在討論階段，無法做過多評論。

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