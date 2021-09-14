軍公教待遇審議委員會未納公教代表　跨黨派立委倡修法

▲跨黨派立委呼籲「軍公教員工待遇審議委員會」應納入公教基層代表。（圖／呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

跨黨派立委14日舉行記者會，呼籲「軍公教員工待遇審議委員會」應納入公教基層代表，將薪資審議透明化，並應將調薪依據改為更能反映實際生活的「重要民生物價指數」。行政院人事行政總處回應，會將修法意見帶回給其他法治主管機關參考。

台灣民眾黨立委賴香伶、張其祿、國民黨立委林奕華、時代力量立委邱顯智今天舉行「公教待遇審議委員會應修法納入員工代表」記者會。賴香伶指出，公教人員待遇調整雖透過軍公教員工待遇審議委員會進行，卻缺乏公教人員的員工代表參與。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，相對於基本工資審議委員會有勞工代表參加，人事行政總處卻拒絕公教員工代表參與，呼籲應修改《公務人員俸給法》，明定政府審議公務人員待遇、薪資、福利的相關會議，應該邀請同級公務人員協會參與。

侯俊良並稱，現行將「消費者物價指數（CPI）」作為薪資調整依據，難以反映受薪階級實際生活所需，例如2011年至今重要民生物價上漲約17.58%，但消費者物價指數卻僅上漲8.85%，因此，應將調薪依據改為「重要民生物價指數」。

林奕華表示，現在軍公教人員在爭取員工代表，讓人看了很心酸，倘若是在國外，軍公教人員早就站上街頭抗議，她強調，薪資調整不是恩給、不應黑箱，呼籲該審議委員會不能只是諮詢性質，必須讓基層代表進入會議，退休人員也必須有相同待遇，而不是讓教育部代表老師，「這只是不願意往前進的推託之詞」。

行政院人事行政總處專委曾逸群表示，會中談到修法意見，涉及其他法治主管機關銓敘部、教育部，他無法代表其他機關發言，將會將資訊帶回參考。