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民眾黨團拋4大憲改主張　廢考監、立委改採聯立制保障小黨

▲▼民眾黨「共同推動修憲成案 攜手打造新台灣」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團「共同推動修憲成案，攜手打造新台灣」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院啟動修憲工程，台灣民眾黨立院黨團7日舉行記者會，公布該黨4大修憲方向，主軸囊括廢考監、人權條款入憲、降低修憲門檻，以及主張立委選制改為聯立制，保障小黨在國會內的席次。民眾黨團總召邱臣遠說，呼籲國民黨團、民進黨團應放下成見，開放藍綠立委連署民眾黨團的提案，不要再把修憲當作政治攻防的工具。

民眾黨團今天舉行「共同推動修憲成案，攜手打造新台灣，民眾黨團提出4大修憲方向！」記者會，邱臣遠表示，民眾黨團主張廢考監、人權條款入憲、降低修憲和公民提案門檻、並立制改聯立制等4大修憲方向，呼籲藍綠黨團開放該黨團立委連署，勿為政治偏見毀掉難得的修憲機會。

民眾黨立委張其祿說明，本會期民眾黨團準備「降門檻、公民要參與」修憲草案，由於現在修憲門檻過高，讓17年來未能成功推動修憲，因此，該草案新增人民的創制權落實在修憲提案，民眾可發動「修憲公投」以直接民主彌補代議民主的不足。

張其祿表示，此外，面對現在立委選舉採單一選區兩票制的「並立制」，產生票票不等值的問題，容易造成一黨獨大專制的局面，社會多元意見也不能被反應，以民眾黨為例，2020立委選舉其獲得11.2％政黨票支持，但在國會內只有5席，「現在的並立制沒收民眾黨8席的立委」，因此，民眾黨團主張採行聯立制，可讓國會席次充分反映民意基礎，提升國會效能。聯立制意指，若某一政黨在單一選區已經得到很多席次，其在政黨比例部分就不會分配那麼多議席。

民眾黨立委賴香伶表示，民眾黨主張廢除考試院、監察院，回歸三權分立體制，藉此改變我國行政效率不彰、監督強度不足的憲政體制。

目前民眾黨團僅有民眾黨立委蔡壁如提出的《中華民國憲法增修條文》增訂第十條之一條文草案，明訂將動物保護列為憲法重要基本國策，經跨黨派立委連署支持，已送至修憲委員會審議。

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