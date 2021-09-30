　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸中海油：渤海發現新「億噸級油田」　位於萊州灣凹陷區

▲▼陸中海油：渤海發現新「億噸級油田」　位於萊州灣凹陷區。（圖／翻攝中海油）

▲中海油發現一處大型油氣。（圖／翻攝中海油）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸中國海洋石油集團30日宣布，於渤海南部海域發現一處大型油氣，經大陸自然資源部審定，原油探明地質儲量超過1億噸。

根據央視報導，中國海洋石油集團表示，渤海再發現大型油氣「墾利10-2油田」，經自然資源部審定，原油探明地質儲量超過1億噸，進一步夯實了大陸海上油氣資源儲量基礎，對海上油氣田穩產上產、保障國家能源安全具有重要意義。

中國海洋石油集團指出，「墾利10-2油田」位於渤海南部海域，距離天津市約245公里，平均水深約15.7米，發現井墾利10-2-4井共鑽遇油層27米，完鑽井深1520米。經測試，該油田單井日產原油可達81.55噸。

▲▼陸中海油：渤海發現新「億噸級油田」　位於萊州灣凹陷區。（圖／翻攝中海油）

公司勘探部總經理徐長貴表示，該發現打破了渤海油田凹陷帶淺層從未獲得億噸級岩性油田發現的局面，展示了渤海岩性油氣藏勘探的廣闊前景，對類似盆地的勘探具有重要的指導意義。

報導提到，墾利10-2構造位於渤海萊州灣凹陷區，該地區歷經40餘年多輪勘探，構造油藏勘探難度越來越大，發現的油藏規模也越來越小，沒有商業價值。

同時，按照傳統認識，萊州灣凹陷區淺層、深層地層均為富泥沈積，地下深處的油氣被不同岩性的地層所阻隔，就像「蓋了很多層厚棉被」，無法向淺層運移聚集，多年來，該區岩性油氣藏勘探一直未獲得突破。

面對諸多不利因素，勘探人員基於扎實的基礎研究，大膽創新勘探思路，提出新近系岩性油藏成藏新模式。在新思路指導下，勘探人員逐步摸清了油氣藏的富集規律和勘探方向。經過一年的評價，在萊州灣凹陷淺層成功發現大型岩性油氣藏「墾利10-2油田」。

▲▼陸中海油：渤海發現新「億噸級油田」　位於萊州灣凹陷區。（圖／翻攝中海油）

►貴婦愛穿的「超平價好貨」

ET快訊
快訊／校園施打完畢　新北開放「2對象」補接種BNT　
遭挖眼女店員最新傷勢曝！　嚇到睡不著吐「4字」令人心疼
快訊／打BNT原液「仍有7人住院」　最新狀況曝光
吳宗憲生日「痛失兩愛將」　4句話逼哭她！
女神13年婚姻玩完！　老公6年前爆出軌
LIVE／新北公園、遊戲場明開放！　侯友宜最新說明
第十一輪BNT可打112萬人　「這年齡以下」一般民眾有機會！
連署書曝光！村民赴縣府怒吼：別再放挖眼男出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸中海油：渤海發現新「億噸級油田」　位於萊州灣凹陷區

「外賓專列」新東方快車對大陸民眾開放　金鑽車廂票價一張20萬元

陸前高官：高考英語應考慮改「非必考」　甚至是變成「選修課」

河南驚傳直升機失事「撞地墜毀」飛行員死亡　現場照片曝光

陸限電停產遇水泥業旺季　業者：散裝水泥3000元／噸，有錢買不到

1個月叫外賣狂吃12次！24歲男腹痛掛急診　體內全是濃稠牛奶血

大陸前國台辦副主任鄭柵潔　升任安徽省委書記

孟晚舟「衣櫃深不可測」一文看　紅裙、玫瑰有內涵…網一面倒盛讚

窮男「公廁為家」娶妻生子！一家三口「睡尿盆旁」住了5年

8000港警進駐「十一」慶祝會場　配胡椒球手槍可癱瘓目標15分鐘

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

澎湖怪病兇手找到了！是毛毛蟲 「體毛隨風飄」眾人齊癢診所爆滿

3方法挑戰《魷魚遊戲》亡命椪糖 「口水秘技」竟GG！結局全相反

包裹滿出來！超商外「堆出3座山」　爆倉畫面網友看傻：根本物流中心

陸果粉「喪屍狂奔」搶iPhone 13　擠爆百貨！網曝：為了優惠活動

陸中海油：渤海發現新「億噸級油田」　位於萊州灣凹陷區

「外賓專列」新東方快車對大陸民眾開放　金鑽車廂票價一張20萬元

陸前高官：高考英語應考慮改「非必考」　甚至是變成「選修課」

河南驚傳直升機失事「撞地墜毀」飛行員死亡　現場照片曝光

陸限電停產遇水泥業旺季　業者：散裝水泥3000元／噸，有錢買不到

1個月叫外賣狂吃12次！24歲男腹痛掛急診　體內全是濃稠牛奶血

大陸前國台辦副主任鄭柵潔　升任安徽省委書記

孟晚舟「衣櫃深不可測」一文看　紅裙、玫瑰有內涵…網一面倒盛讚

窮男「公廁為家」娶妻生子！一家三口「睡尿盆旁」住了5年

8000港警進駐「十一」慶祝會場　配胡椒球手槍可癱瘓目標15分鐘

一周「只吃生菜水果」認曾過度減肥！校花級女星曝恐怖後果：小時候不懂事

9月延續8月高檔買氣　高雄交易最熱絡

PLG洋將申請入台過關　CDC同意專案入境

張麗善參訪台西D／S變電所：「地盡其利」持續推動綠能發展　

10／1起流感疫苗開打　新北擴大接種納中低收、教職員、客運司機

宜市建業排水不良易積水　林姿妙令改善工程明年7月完工

「大台南總工會」TTQS連八金　「斜槓工會」平台展現多元人才價值

雲林消防維護保養無線電中繼站　登山健行凝聚向心力

國慶連假離島加班機再釋近4000座位　明上午9時開放訂票

快訊／校園BNT今施打完畢　新北開放「2對象」10／1-15補接種

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

大陸熱門新聞

叫外賣狂吃12次　24歲男牛奶血

蚊子叮長7cm包　切開狂噴噁臭膿汁

她第一次瑜珈　啪一聲大腿骨折

窮男定居公廁娶妻生子！一家三口住了5年

女大生靠背假愛馬仕包！假扮名媛21天免費吃喝玩樂

最正農村女教師真面目現形　網怒轟：真美但吐了

陸國台辦公布蓮霧釋迦「有害生物」照片：曾提醒源頭管控未獲改善

解放軍戰略核潛艇模型現身珠海航展 可攜帶12枚核彈頭洲際飛彈

孟晚舟衣櫃深不可測一文看　紅裙、玫瑰有內涵

網傳2女大生被拖進男生宿舍輪流性侵　真相曝光

李子柒消失2個多月首發聲！自爆停更原因

人魔效仿A片花3年挖地洞！鎖鐵鏈性侵16歲少女24天

17歲高中生當爸　養3年才知不是親生

23歲OL被主管拐去開房！3hrs後中毒身亡

更多熱門

相關新聞

黑龍江大慶油田探勘新增12.68億噸 頁岩油年產量可達100萬噸

黑龍江大慶油田探勘新增12.68億噸 頁岩油年產量可達100萬噸

大陸中國石油公司今（25）日宣布，黑龍江大慶油田新增石油預測地質儲量12.68億噸。據了解，該油田2021年將開發100口井，目前已完鑽58口井，試油27口井並有25口井見油，17口井獲工業油氣流。在「十四五」期間，該油田預期新增石油探明地質儲量10億噸，頁岩油年產量達100萬噸以上。

賓士自燃車主傻眼　兇手是無良車行

賓士自燃車主傻眼　兇手是無良車行

南海建最大海上原油生產平台 中國海油2021年底投產

南海建最大海上原油生產平台 中國海油2021年底投產

中國海洋石油　渤海發現億噸級油田

中國海洋石油　渤海發現億噸級油田

美將中海油、天驕航空列黑名單　陸抗議

美將中海油、天驕航空列黑名單　陸抗議

關鍵字：

中海油油田油氣墾利10-2油田

讀者迴響

熱門新聞

國籍航空副機師「居檢偷情」睡空姐　親密畫面曝光

Toyz超辣網紅女友被起底！　男友販毒後發文被灌爆

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

Toyz被藥頭咬出！住處找到200顆大麻

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

Toyz被羈押上警車　友人火速籌40萬替同夥交保

印度神童曝「雙星合相」恐怖時間點

8年級竄出大量躺平族！「不婚不生」放棄抵抗

Toyz涉販毒…前員工曝離職原因

Toyz「600萬裝潢新家」豪華曝！網見真相怒了

阿嬤忘付「30元青蔥」被銬進警局　果菜行黑歷史被曝光

比基尼辣妹互毆「奶子掉出來」仍繼續打

美查晶片荒原因要台積電交出機密資料　最大股東回應了

即／LOL前世界冠軍Toyz驚傳販毒　遭台中地檢署聲押

過橋嗎？5尊「邪笑惡煞」擋盡頭

更多

最夯影音

更多
LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押
女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面