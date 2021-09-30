陸中海油：渤海發現新「億噸級油田」　位於萊州灣凹陷區

▲中海油發現一處大型油氣。（圖／翻攝中海油）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸中國海洋石油集團30日宣布，於渤海南部海域發現一處大型油氣，經大陸自然資源部審定，原油探明地質儲量超過1億噸。

根據央視報導，中國海洋石油集團表示，渤海再發現大型油氣「墾利10-2油田」，經自然資源部審定，原油探明地質儲量超過1億噸，進一步夯實了大陸海上油氣資源儲量基礎，對海上油氣田穩產上產、保障國家能源安全具有重要意義。

中國海洋石油集團指出，「墾利10-2油田」位於渤海南部海域，距離天津市約245公里，平均水深約15.7米，發現井墾利10-2-4井共鑽遇油層27米，完鑽井深1520米。經測試，該油田單井日產原油可達81.55噸。

公司勘探部總經理徐長貴表示，該發現打破了渤海油田凹陷帶淺層從未獲得億噸級岩性油田發現的局面，展示了渤海岩性油氣藏勘探的廣闊前景，對類似盆地的勘探具有重要的指導意義。

報導提到，墾利10-2構造位於渤海萊州灣凹陷區，該地區歷經40餘年多輪勘探，構造油藏勘探難度越來越大，發現的油藏規模也越來越小，沒有商業價值。

同時，按照傳統認識，萊州灣凹陷區淺層、深層地層均為富泥沈積，地下深處的油氣被不同岩性的地層所阻隔，就像「蓋了很多層厚棉被」，無法向淺層運移聚集，多年來，該區岩性油氣藏勘探一直未獲得突破。

面對諸多不利因素，勘探人員基於扎實的基礎研究，大膽創新勘探思路，提出新近系岩性油藏成藏新模式。在新思路指導下，勘探人員逐步摸清了油氣藏的富集規律和勘探方向。經過一年的評價，在萊州灣凹陷淺層成功發現大型岩性油氣藏「墾利10-2油田」。