　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

黑龍江大慶油田探勘新增12.68億噸　頁岩油年產量可達100萬噸

▲大陸大慶油田探勘新增12.68億噸石油。（圖／翻攝央視）

▲大慶油田探勘新增12.68億噸石油。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸中國石油公司今（25）日宣布，黑龍江大慶油田新增石油預測地質儲量12.68億噸。據了解，該油田2021年將開發100口井，目前已完鑽58口井，試油27口井並有25口井見油，17口井獲工業油氣流。在「十四五」期間，該油田預期新增石油探明地質儲量10億噸，頁岩油年產量達100萬噸以上。

▲大陸大慶油田探勘新增12.68億噸石油。（圖／翻攝央視）

▲黑龍江大慶油田為大陸境內最大油田。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，大慶油田勘探開發已逾60年，面對油田儲採失衡和穩產難的嚴峻挑戰，大慶石油人向源內青山口組頁岩油進軍，加強頁岩油富集規律研究和富集層評價以及水平井壓裂提產攻關，取得頁岩油原位成藏理論的創新、關鍵工程技術突破和勘探實踐成果。

據悉，大慶油田發現的古龍頁岩具有受頁理控制的縫孔儲集體系，突破頁岩儲層物性差的傳統認識，同時專家還發現高黏土頁岩源儲一體、含油性好，顛覆頁岩油主要賦存於砂質、碳酸質夾層中的傳統認知。

黑龍江大慶油田為大陸境內最大油田，也是世界上較罕見的特大型陸相砂岩油田。大慶油田於1963年進入全面開發建設，先後開發薩爾圖、杏樹崗和喇嘛甸三大主力油田，並持續探勘一批可開發的新油田，由於大慶油田的開發建設也讓中國大陸擺脫「貧油」的窘境。

►在家爽吃大廚好料還能省下外送費！

ET快訊
8月底莫德納、BNT抵台？　黃暐瀚爆：數字非常大
蔡阿嘎「砸9萬包牌威力彩」！　得獎金額出爐
死亡直播畫面曝！她受困洪水FB求救　哭喊「好恐怖」遭沖走溺斃
獨／睽違近4個月！　全國今本土「+0」
選手沒自由！李洋父：不排除「不當土銀公務員」　離開月損9萬↑
第七輪AZ本週公布規劃！　「這類人」有望優先施打
「麟洋配悠遊卡」驚傳違法　經紀人恐害2人被迫離隊
李洋公認「妹控」穩交7年　IG限動脫離不了3字
快訊／NCC前專委「盜木生火」燒玉山12天　檢方起訴求重刑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2劑國藥疫苗對Delta保護力68%　陸專家：形成免疫屏障再打加強針

大陸本土疫情復燃？昨日新增+4「位於上海江蘇雲南」

黑龍江大慶油田探勘新增12.68億噸　頁岩油年產量可達100萬噸

復星上半年「大賺106億」！靠BNT進帳21億　將推mRNA疫苗大陸上市

4歲女童大賣場走失！保全問「爸名字」　她淚喊「死懶鬼」全場笑噴

榮耀手機買氣強　有望成「華為接班人」席捲全球

王毅祝賀中韓建交29周年　「中韓關係未來發展委員會」正式啟動

15歲學生校內四肢變形亡！「頸部15cm勒痕」衣服口袋全撕爛

大陸首間「破產公共事務中心」成立　一站式服務提供法律諮詢

北京環球度假區9／1試營運　防疫要求僅開放「受邀客人」進場

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

「30歲上班族」抱走威力彩27億？ 里長駁：根本不知道中獎者是誰

紅線違停堵整條巷道...被警開單　稱在下貨！錄影反嗆「丟臉的保母」

徐懷鈺出道23年「臉蛋變這樣」　近照曝光…網驚：第一眼認不出！

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

2劑國藥疫苗對Delta保護力68%　陸專家：形成免疫屏障再打加強針

大陸本土疫情復燃？昨日新增+4「位於上海江蘇雲南」

黑龍江大慶油田探勘新增12.68億噸　頁岩油年產量可達100萬噸

復星上半年「大賺106億」！靠BNT進帳21億　將推mRNA疫苗大陸上市

4歲女童大賣場走失！保全問「爸名字」　她淚喊「死懶鬼」全場笑噴

榮耀手機買氣強　有望成「華為接班人」席捲全球

王毅祝賀中韓建交29周年　「中韓關係未來發展委員會」正式啟動

15歲學生校內四肢變形亡！「頸部15cm勒痕」衣服口袋全撕爛

大陸首間「破產公共事務中心」成立　一站式服務提供法律諮詢

北京環球度假區9／1試營運　防疫要求僅開放「受邀客人」進場

缺工缺料房價飆！大通膨時代房產保值鎖定橋科「惠民雙軌特區」

C羅真的要走了！轉會曼城最快週末完成　球隊卻不想掏錢

快訊／BNT疫苗要來了！永齡基金會最新回應出爐

湖人老將杜德利退休「轉任獨行俠助教」　詹皇難過爆粗口

好煮又吃不膩的家常菜！網激推「這3樣」太下飯　微波爐還能煮魚

2劑國藥疫苗對Delta保護力68%　陸專家：形成免疫屏障再打加強針

型男打完高端胸痛　醫白眼曝原因：若出事要算在疫苗頭上？

陸7人男團「平均年齡才8歲」！出道5天宣布解散　被罵爆：全是童工

機車行老闆願望成真！　小7進駐逢甲「魔鬼三角窗」

六都半年實價交易總額9971億　可建2條高鐵

把拔買的！黑柴咬雞腿沿路炫耀　叼1小時嘴痠放下...看到人又獻寶

大陸熱門新聞

22歲網紅直播時遇害身亡：她淒厲慘叫→黑屏

榮耀手機買氣強　有望成「華為接班人」掃全球

東奧金牌掉漆了！ 彈簧床冠軍朱雪瑩：以為髒了，摳了一下就...

火鍋吃一半撈出老鼠屁股帶尾巴！顧客怒刷負評

13歲女「17字道別」墜樓亡！母崩潰要校方道歉

上海14歲女墜樓亡！「千字血淚指控」逼哭網

吳亦凡背後金主現狀超慘！女兒和歐陽娜娜搶男人

4歲童大賣場走失！淚吐「爸名字」全場秒笑翻

15歲學生校內四肢變形亡！頸部15cm勒痕

「平均年齡8歲」天府少年團出道　陸官媒轟：忽悠未成年人築夢演藝圈

外送「3月大嬰兒」！網怒：一個敢送一個敢接

暴雨怕愛車泡水！他鑽車底墊高慘被活活壓死

兒尋失蹤母！19年後找到了就在腳下

132名女大生如廁被偷拍！33G片暗網出售

更多熱門

相關新聞

西德州原油期貨下跌逾3%！美元升值、Delta威脅　國際油價暴跌

西德州原油期貨下跌逾3%！美元升值、Delta威脅　國際油價暴跌

美聯準會（Fed）暗示未來幾個月將開始削減資產購買，美元獲支撐急升，加上Delta變異病毒擴散，恐威脅石油需求，國際原油價格因此暴跌。

中俄首座跨江大橋鋪軌貫通 耗資116億元年運輸負載量2100萬噸

中俄首座跨江大橋鋪軌貫通 耗資116億元年運輸負載量2100萬噸

20歲妹魔鬼減肥15天！清晨全身僵直抽搐亡

20歲妹魔鬼減肥15天！清晨全身僵直抽搐亡

原油、黃金週三大漲逾1%　金價創近三個月最大單日漲幅！

原油、黃金週三大漲逾1%　金價創近三個月最大單日漲幅！

國際原油期貨重挫4％！布蘭特失守68美元大關　3大原因衝擊油市

國際原油期貨重挫4％！布蘭特失守68美元大關　3大原因衝擊油市

關鍵字：

石油大慶油田黑龍江頁岩油

讀者迴響

熱門新聞

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

Lucas初約會就要求去家裡！第3位受害女爆床照

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

她揭小禎慣性說謊　騙粉絲運動瘦40kg卻是靠手術

王嘉爾爆簽下2台灣歌手「IG貼文洩密」網嗨了

《天天向上》男星拖行性侵受害女畫面曝光

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

女兒溜滑梯　她驚見「陰森白臉」嚇爆

王齊麟女朋友身分起底！　形象照自帶氣場

球星竟是變態殺人魔！　冰箱驚見「3顆血頭顱」

中國粉絲也爆Lucas劈腿！「把粉絲當後宮」無套上床

岡山男遭父親充電線勒脖　臉色發黑倒地

王齊麟甜美正宮首曝光！洩23cm超萌身高差

更多

最夯影音

更多
小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃
男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面