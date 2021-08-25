黑龍江大慶油田探勘新增12.68億噸　頁岩油年產量可達100萬噸

▲大慶油田探勘新增12.68億噸石油。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸中國石油公司今（25）日宣布，黑龍江大慶油田新增石油預測地質儲量12.68億噸。據了解，該油田2021年將開發100口井，目前已完鑽58口井，試油27口井並有25口井見油，17口井獲工業油氣流。在「十四五」期間，該油田預期新增石油探明地質儲量10億噸，頁岩油年產量達100萬噸以上。

▲黑龍江大慶油田為大陸境內最大油田。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，大慶油田勘探開發已逾60年，面對油田儲採失衡和穩產難的嚴峻挑戰，大慶石油人向源內青山口組頁岩油進軍，加強頁岩油富集規律研究和富集層評價以及水平井壓裂提產攻關，取得頁岩油原位成藏理論的創新、關鍵工程技術突破和勘探實踐成果。

據悉，大慶油田發現的古龍頁岩具有受頁理控制的縫孔儲集體系，突破頁岩儲層物性差的傳統認識，同時專家還發現高黏土頁岩源儲一體、含油性好，顛覆頁岩油主要賦存於砂質、碳酸質夾層中的傳統認知。

黑龍江大慶油田為大陸境內最大油田，也是世界上較罕見的特大型陸相砂岩油田。大慶油田於1963年進入全面開發建設，先後開發薩爾圖、杏樹崗和喇嘛甸三大主力油田，並持續探勘一批可開發的新油田，由於大慶油田的開發建設也讓中國大陸擺脫「貧油」的窘境。