南海建最大海上原油生產平台　中國海油2021年底投產

▲中國海油集團在南海東部海域建造的大陸最大海上原油生產平台。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／綜合報導

中國海洋石油集團有限公司（中國海油）今（19）日對外宣佈，自主設計、建造的最大海上原油生產平台（陸豐14-4中心平台），在南海東部海域順利完成浮托安裝，「標誌著我國大型海洋油氣裝備建造和安裝能力得到進一步提升；平台預計2021年底投產，為粵港澳大灣區提供更多油氣資源。」

▲完成浮托安裝的陸豐14-4中心平台。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，陸豐14-4中心平台由上部組塊和導管架兩部分組成，矗立在145公尺水深的大海上，總高度達218公尺，相當於70層樓高，總重量近3萬噸，超過3個艾菲爾（巴黎）鐵塔的重量。

中國海油陸豐油田群區域開發項目總經理高爽表示，陸豐14-4中心平台採一體化模式建造，各功能模塊在陸地以「搭積木」方式完成拼接，海上安裝兩天後便讓人員居住。

高爽指出，平台採用的浮托安裝作業是將重達1.5萬噸的上部組塊與導管架對接，「在起伏不定的茫茫大海中，將平台上部組塊與163公ㄉ高的支架精確對接，且誤差不能超過5公釐，其技術難度堪比飛船與太空站的對接。」

陸豐14-4中心平台投產後，將主要開發陸豐14-4和陸豐14-8兩個油田，這也是大陸在南海首次規模化開發深層低滲油田，陸豐油田群區域開發項目的新油田投產後，將成為推動大陸原油產量增長的重要力量。