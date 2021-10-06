女控外送員送錯餐還打人　關鍵「壁咚」畫面曝！案情大逆轉

記者張君豪、劉昌松／台北報導

2020年6月26日，1名女子向松山警分局報案，她向速食店點餐外送，結果連來2個外送員都送錯餐點，其中第2個黃姓男子不但不理會她的抱怨，還動手打她，女子怒控送餐員傷害等罪，檢警勘驗監視畫面，發現當時女子擋在社區門口不讓路，黃男以身材優勢隔著女子推開社區大門，頓時像是偶像劇「壁咚」畫面。





▲北市女子控送餐員打人、關鍵壁咚畫面曝光引發討論。（圖／記者張君豪翻攝）

6日大樓內外監視器畫面曝光！顯示女子盡力拉住門把不讓送餐員離開，但黃男仍堅持推門外出，兩人一度交纏顯示雙方各持己見，檢方認定黃男並無打人動作，5日予不起訴。

▲北市女子控送餐員打人、關鍵壁咚畫面曝光引發討論。（圖／記者張君豪翻攝）

點餐女子指訴，她當天向麥當勞點餐外送，她在八德路住處等候多時，結果第1個外送員送錯餐點，後來麥當勞派出黃男第2次補送，還是出錯，女子指控黃男被指責後惱羞成怒，毆打她成傷。

黃男矢口否認動手，檢警為了解衝突發生經過，調閱發生衝突的社區大樓監視器畫面，但因女子擋住門口、黃男憑藉壯碩身材，把手伸過女子肩頸上方推門，瞬間動作像是偶像劇中男主角對女主角「壁咚」畫面。

女子死命抓緊門板，就是不讓黃男推門離開，此時黃男的手臂疑似有勾到女子的脖子，檢察官認定黃男目的只是要離開現場，並未動手打人，認為被告罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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