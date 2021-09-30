遭挖眼女店員最新傷勢曝！恐失明破相嚇到睡不著　將增精神治療

▲楊姓男子徒手強挖女店員眼睛 。（圖／翻攝自爆料公社）

記者許宥孺／高雄報導

屏東高樹鄉一名女超商店員因提醒一名楊姓男子戴好口罩，竟遭對方徒手挖眼、打斷鼻樑，目前仍在醫院醫治中。知情人士表示，潘女一眼有失明風險，本周六將再進手術房，針對急性外傷部分做治療，近日有地方人士想入院慰問，不過受限疫情期間探病規定，加上潘女表達「只想休息」而作罷。

這起駭人案件發生在26日上午9點，一名楊姓男子走進屏東高樹鄉新南勢超商消費，因不滿20多歲的潘姓女店員提醒他要把口罩戴好，竟突然抓狂，衝進櫃台內猛打瘦弱的女店員，徒手強挖女店員的眼睛，造成她傷勢嚴重，鼻樑粉碎性骨折、視網膜剝落更可能因此失明，目前仍在醫院休養中。

▲潘姓女店員目前在醫院休養，預計周六再進手術房 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

潘姓女店員傷勢主要集中於臉部，事發當日已開過第一次刀，由於雙眼遭挖傷，其中一眼傷勢嚴重，恐有失明風險，不過短時間內仍不知最後結果，須看復原狀況。

據了解，潘姓女店員目前住在一般病房，10月2日又要再度進手術房，這次將針對外傷性部分做治療，包括眼睛、眼眶、鼻樑、鼻骨骨裂等，知情人士也坦言，「破相難免，不過最終結果還是要看復原狀況，目前還是未知數」。

目前潘女由母親照顧，據了解，近日有地方人士想慰問潘女，不過受疫情限制，醫院僅限一名陪病者，此外，潘女也表達「只想休息」，除了醫生和護士外，誰也不想見，而儘管母親陪在身旁，潘女經此突如奇來的重大傷害與驚嚇，連日來也都難以入睡，身心狀況確實受到影響，不排除精神科醫師會介入治療。

▲警方到超商抓人。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲警方將楊男帶回派出所，會同衛生單位強制送醫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

潘姓女店員的母親表示，女兒非常孝順，平常都會幫忙家裡做事，而為了避免她擔心，都報喜不報憂，出事也不會講，又因為女兒從小目睹丈夫對她家暴，甚至還會把女兒鎖起來，導致女兒個性相當內向，近期才想說讓她擔任超商店員多接觸人群，藉此打開心房，沒想到卻發生這種事，反而讓女兒更加害怕，「真的很對不起她」。

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