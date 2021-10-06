理財詐騙狠撈1700萬　爽遊澎湖狂買伴手禮！見警上船呆了

▲屏東檢方指揮屏東警分局、刑大、南打破獲詐騙案 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

范姓男子等人在臉書等社群媒體散佈「快速獲利」搭配「早安」美女照，誘騙民眾投資國外石油等期貨，並公佈公司獲利狀況，讓民眾信以為真，等投資人認為獲利要求贖回時，即關閉網站，詐騙投資人，屏東警方獲報會同刑事局南部犯罪打擊中心循線查獲，其中兩名成員還到外島旅遊，一靠岸，還在船艙就被海巡會同警方查獲，訊後依詐欺罪嫌送辦擴大追查。

以范姓男子為首的詐騙集團利用IG、Line等APP及臉書社團大量散佈「穩賺不賠」、「快速獲利」、「名師指導」、「累積財富」等誘人的字眼，再搭配盜自網路的帥哥美女照作為頭貼，在社群媒體、通訊APP廣發各種讓人心動，以為可以快速累積財富的字句，並每日噓寒問暖，讓民眾心動。

接著鼓吹被害人加入「理財」群組，再由同夥在群組內以「上週獲利200%」、「最近獲利翻倍」營造可快速獲利的假象，接著以假網頁誘騙被害人，在網頁中持續灌水讓被害人誤以為賺錢而一次一次的加碼投資，最後當被害人的資金全部投入，要求詐騙集團所偽裝的投顧公司出金時，網頁就突然下架不見了，連帶每天的早安、晚安、吃飯了沒、下班了嗎，等問候都沒有了，對於被害人於通訊APP所傳的訊息也不讀不回。

屏東警分局獲報後會同縣警局刑警大隊、刑事局南部犯罪打擊中心人員展開查緝，報請檢察官指揮偵辦，掌握范男等人涉案，分別逮獲7嫌，其中2人更是在警方執行查緝前參加旅行團至澎湖旅遊，警方掌握行蹤後，於船班靠岸時立即會同海巡署人員登船查緝，讓他們一陣錯愕。

據悉，目前清查出有9人受害人，被騙金額1700多萬元，有的是退休人員、有的是小資族，想多賺一點錢，不料被騙。