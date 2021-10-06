遭挖眼女店員能睜眼看人了！無視網膜剝離併發症　最新視力狀況曝

記者賴文萱／高雄報導

屏東縣高樹鄉超商女店員遭挖眼案震驚社會，屏東縣長潘孟安昨天親自前往高雄長庚醫院探視潘女，也透露潘女有睜開眼睛看著他，表達感謝各界關心，她會很快好起來。院方表示，潘小姐至今無發生視網膜剝離的併發症，後續仍需密切追蹤，視力都還正常。

潘孟安今天首度出面談挖眼案，他說，昨天有去醫院探視，潘小姐非常樂觀開朗，也有睜開眼睛看著他。潘問她「你看的到我，看得清楚嗎？」潘女也回答看得到。

潘孟安說，潘小姐很樂觀，睜開眼睛看著他，並轉達感謝社會各界的關心，也說她會很快好起來。這番話讓縣長聽了很心酸，「她那種開朗的心情讓人很感動」，強調後續長庚會用最好的醫療資源照顧她，讓她可以復原，沒有疤痕，快速復原出院。

▲潘姓女店員遭楊男徒手挖眼。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

高雄長庚醫療團隊表示，潘小姐眼部結膜撕裂傷部份，當時立即由眼科醫師進行縫合手術，手術順利，至今無視網膜剝離的併發症，後續仍需密切追蹤。據了解，目前潘小姐視力都還正常，若後續恢復良好，未來視力不會受影響。

不過，院方表示，因為病人目前尚在急性壓力創傷階段，接下來一週會幫潘小姐進行精神評估治療、心理諮商及用藥控制等，預計1-2週後可安排出院，建議持續門診追蹤。後續將持續對潘小姐提供最專業完整的醫療服務，所有的自費醫療費用也會全額補助。

▲潘女1日露面受訪 。（圖／莊全成提供）

▲潘女2日接受第二次手術，手術過程順利。（資料照／莊全成提供）