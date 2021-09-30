黑猩猩撿瓶子當「飛機杯」手淫爽翻影片曝　意外創全球首例登論文

記者張寧倢／編譯

一篇發表於7 月的科學研究論文最近登上外媒版面，研究人員2018年在烏干達觀察19隻黑猩猩的行為，發現其中一隻成年雄性Araali竟然撿來一個塑膠的農藥空瓶當作「飛機杯」。影片中，牠將瓶子放置地上，屁股前後移動，表情愉悅。論文提到，Araali是目前已知第一隻使用人造物品自慰的野生猿猴。

▲烏干達成年雄性黑猩猩Araali是目前已知的第一隻用人造物品自慰的野生猿猴。（圖／取自英國牛津布魯克斯大學、艾希特大學與荷蘭烏特勒支大學學者論文）

根據《太陽報》報導，研究人員麥克列南（Matthew McLennan）與范蒂可（Kim van Dijk）本月在推特上發布了他們的研究結果稱，這是一篇出乎他們自己預料的論文。2018年他們在烏干達布林迪（Bulindi）觀察19隻黑猩猩，卻意外發現野生成年雄性黑猩猩Araali某天開始會用一個白色塑膠瓶「自慰」，因為瓶內殘留除草劑，被推測是周邊農民丟棄的農藥空瓶。

▲Araali將白色塑膠空瓶當作「飛機杯」使用。（圖／取自同篇論文）

附上影片的論文中寫道，在25秒的時間內，Araali將瓶子平放在面前的地上，將生殖器精準放入瓶中，骨盆前後移動，還露出放鬆張著嘴的表情，或是愉悅的神情，「在影片最後8秒，牠坐著擺出一副玩樂的爽臉（play face），顯然陰莖還在瓶內。」論文也提到，過程中陰莖從瓶子裡掉了出來，牠也懂得「重新插入」，但最終沒有達到高潮就對塑膠瓶失去興趣，瓶子被其他猩猩拿起來玩，但不久後牠們也對瓶子失去興趣。

▲研究人員認為，Araali在過程中感覺愉悅或有趣。（圖／翻攝自YouTube／The Bulindi Chimpanzee & Community Project）

論文指出，在被圈養的黑猩猩中，可能出於壓力或缺少配偶，自慰行為較為常見，但也見過野生猩猩在「摸索」私處時自慰，另外，先前也有人看見雄性黑猩猩用水果或是光滑的石頭自慰，但Araali卻是第一隻會使用人造物品的野生猿猴。

專家認為，Araali之所以使用這個瓶子是因為牠生活在人類附近，熟悉人造物品，而大多數的猿類都對這些物體不感興趣。至於行為動機，論文則推測，打開（無蓋）的瓶子的物理特性可能引發了自體性慾反應，表示Araali認知到它適合這個目的，從露出的表情可知手淫行為對牠而言是愉快或有趣的，此不尋常的觀察結果揭示了關於雄性黑猩猩的自慰功能問題，有助於理解野生猿類對新奇物體的行為反應範疇。

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