　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「爸爸褲子裡刺刺、硬硬的」　狼父猥褻11歲女兒辯：她偷摸我

▲▼狼父。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新北市狼父對親生的女兒強制猥褻。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名狼父2019年間2次對自己11歲親生女兒猥褻，女兒向老師指證「我爸爸很不對勁」，被狼父強拉手摸褲子裡「熱狗」，感覺硬硬的，毛刺刺黑黑的；狼父辯稱女兒趁他睡著摸他生殖器，還用他手機觀看A片並自慰，由於缺乏積極證據3度獲不起訴，高檢署發回調查，最後根據醫院鑑定、校方說法，認定狼父利用女兒認知障礙，伸出狼爪，依乘機猥褻、強制猥褻等罪起訴。

11歲女童2019年就讀國小期間，在校被老師發現，時常將手伸進褲子裡撫摸下體，她竟突然爆料被親生爸爸摸下體，更遭強拉手去摸爸爸褲子裡的「熱狗」，老師聽聞驚覺不對勁，進一步追問；女童拿鉛筆示範，指著筆頭說這是爸爸要她摸的地方，還說看起黑黑的，毛刺刺的，摸起來硬硬的，校方趕緊通報社會局將她安置並陳報新北市政府。

狼父到案後完全否認，辯稱與女兒感情很好，還會幫她洗澡；2人一起睡覺時，女兒還曾趁他睡著時摸他生殖器，更撞見用他的手機觀看A片並自慰，外祖母也聲稱見過孫女自慰，洗澡時還會特別清洗下體許久。

由於當時女童無法清楚表達事發經過及事發的先後順序，檢方缺少積極證據，狼父3度獲不起訴處分，經高檢署發回調查，認定女童在2019年5月間，2次被父親強拉手去摸他生殖器，其中有一次在睡覺時，被父親撫摸下體私處。

學校老師證述，認為女童沒遇到事情就不會亂說，又清楚描述細節，表示自己親身經歷；醫院鑑定女童雖有中度認知能力障礙，符合注意力不足的過動症狀，但沒出現創傷後壓力症候群，也沒有受到誘導、暗示而混雜事實與想像的狀況。

另女童擔心說實話不能回家，才會前後說法不一，有猶豫、分心與說詞凌亂現象，這是情緒壓力所致，但情緒穩定時就能說得清楚；輔導的社工也指出，女童常說要換爸爸，不安地摳手指、嘴唇說「我爸爸很不對勁」，檢方最終依乘機猥褻、強制猥褻等罪起訴這名狼父。

他奶奶的美麗小秘訣

►Apple AirPods現折2040元！

ET快訊
老闆打高端「狂列3選項」吸破萬讚！　網笑吐真心話：超前部署
趙薇IG留詭異3字！　發文暗示「人還在北京」網怒轟：是挑釁
殉職軍人靈柩返國　拜登悼念「1動作」被罵爆：超不尊重
北市松江路郵局有確診者足跡　緊急停業一天
小禎母女海邊穿超辣！　解放「大尺度泳裝」
割喉牙醫「免賠547萬」！法官：遺孀有獲金額不小的遺產
44歲男打高端猝死解剖　妻慟「他被增胖40kg」淚求真相
2021下半年財運還有救！　第1名遇貴人送錢來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

同學在便當吐口水害兒吃下肚　父母求償20萬獲賠4萬

知名飯店集團涉詐國旅補助　不法獲利54萬元！高市府回應了

確診男砍傷3醫護！羈押2個月求交保「看到很多鬼」　裁定結果出爐

「爸爸褲子裡刺刺、硬硬的」　狼父猥褻11歲女兒辯：她偷摸我

普渡154貓被走私慘安樂死　西螺福興宮為毛孩設牌位超度

闖診所割喉牙醫竟免賠547萬！法官：遺孀有不動產+存款

模範勞工打高端猝死解剖出爐　妻慟「他死後被增胖40kg」淚求真相

鬼門關前搶人！花蓮翁失去呼吸心跳　「行動急診室」驅退死神

國民黨4人爆他「訪印尼圖謀私利」　蘇嘉全求償200萬9月13日宣判

高雄雙屍「鐵鎚一擊奪命」！高大成曝「妻遭爆頭」死亡速度　

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

有多耐操？實測保險套安全性　狂男套黃瓜用釘子猛刺都不破

台中駕駛違規「跨雙黃線」右轉！　被嗆還下車理論：騎那麼快幹嘛

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

自動走位！貓貓排隊輪流「討拍」　守秩序不推擠XD她笑：我家日常

女目睹「人肉煞車皮」嚇到狂呻吟 唉唉叫讓網全歪樓：太害羞惹><

同學在便當吐口水害兒吃下肚　父母求償20萬獲賠4萬

知名飯店集團涉詐國旅補助　不法獲利54萬元！高市府回應了

確診男砍傷3醫護！羈押2個月求交保「看到很多鬼」　裁定結果出爐

「爸爸褲子裡刺刺、硬硬的」　狼父猥褻11歲女兒辯：她偷摸我

普渡154貓被走私慘安樂死　西螺福興宮為毛孩設牌位超度

闖診所割喉牙醫竟免賠547萬！法官：遺孀有不動產+存款

模範勞工打高端猝死解剖出爐　妻慟「他死後被增胖40kg」淚求真相

鬼門關前搶人！花蓮翁失去呼吸心跳　「行動急診室」驅退死神

國民黨4人爆他「訪印尼圖謀私利」　蘇嘉全求償200萬9月13日宣判

高雄雙屍「鐵鎚一擊奪命」！高大成曝「妻遭爆頭」死亡速度　

守規矩等紅燈！一看「小聰明車主」插隊　老司機怒了：拜託檢舉

單行本曾炒到上千元...鬼滅漫畫如今二手價值僅10元不到

阿里山高山優良茶品茗展示會　評審結果出爐

抓住暑假尾巴　台南各景區遊客創解封以來新高

「一餐吃掉一整天熱量」營養師揭8大地雷外食組合

王光輝過世　張泰山：傳承「問題不大」口頭禪精神

中國「Apple Watch 7」多款山寨品現身！　還未發表已充斥淘寶與商店

麟洋CP掀討論...王齊麟「大家忘了我們是運動員」　李洋父子同框

吳崑玉／別再迷戀自己騙自己的「中道理性」!

不到4hr就被掃光！桃園市場超紅炸雞翅　金黃酥脆肉嫩多汁太誘人

他從華江橋跳下！民眾嚇壞報案　行車紀錄器拍下恐怖瞬間

社會熱門新聞

快訊／前兄弟象總教練王光輝　56歲病逝

獨／39歲女打完高端心跳飆130　翻白眼送醫急救

堅持打高端！台中女送醫急救　胞弟怒了

謝志宏冤獄18年　獲補償2319萬確定

兒台南趕回高雄驚見母爆頭亡　父陳屍頂樓

分居又同住5個月釀悲劇　上吊爆頭雙亡

信義區撿屍醉女拖進草叢　男大生下場曝

性慾來了就硬上！色男狠奪小女友初夜　她完事崩潰

高雄驚傳雙屍案！妻倒臥房間、夫輕生

色男圖性侵儀隊正妹　遭踢要害

住院前一直看A片　台北男猥褻女病友被起訴

即／國道3號北上37.5k處「遊覽車連撞5車」釀3傷！

女騎士野馬男撞死　家屬慟PO影片

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

更多熱門

相關新聞

色男圖性侵儀隊正妹　遭踢要害

色男圖性侵儀隊正妹　遭踢要害

有多次性侵前科的男子陳啟文，2019年5月間，搭訕一名正在練習儀隊動作的高中正妹，藉口教她騎機車，載到河堤後，竟打算拖正妹到草地上性侵，還恫嚇「讓我發洩一下又不會死」。還好正妹體能好，猛力踢陳男下體，順利脫困。高等法院二審今將陳男判刑3年4月，可上訴。

正妹沙灘掏姊夫解決！20秒高潮被逮傻眼

正妹沙灘掏姊夫解決！20秒高潮被逮傻眼

噁雇主舌吻女看護摸胸　完事不忘交代這一句！她淚崩

噁雇主舌吻女看護摸胸　完事不忘交代這一句！她淚崩

交往一周提分手　男友拿她給的「禮物」逼視訊自慰

交往一周提分手　男友拿她給的「禮物」逼視訊自慰

遭餵摻毒水煙+強制猥褻　楊實秋兒控大馬歌手結果出爐

遭餵摻毒水煙+強制猥褻　楊實秋兒控大馬歌手結果出爐

關鍵字：

狼父下體自慰強制猥褻

讀者迴響

熱門新聞

快訊／前兄弟象總教練王光輝　56歲病逝

雙北暴增13本土　醫曝「最該擔心那例」

陸網瘋傳7人開鍘名單　導演：下一個是李連杰

快訊／家庭群聚「1傳9」　新北擴大篩4000人結果出爐

KID罕見同框正牌女友！七夕藏驚喜…寵溺互動閃瞎

她買到好市多「殞落神物」！苦主慘曝血淚教訓

男星17歲入圍金曲被抓包「13首歌抄襲」下場超慘

王光輝56歲癌逝！　兒子王威晨IG沉痛發聲

劉在錫遭趕鴨子上架「10分鐘後坐主播台報新聞」

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

胸悶送急診忍不住菸癮！他下秒「全身發紫倒臥花圃」

《刻在》再爆更像2015年這首歌！　鄉民傻眼：抄襲你的抄襲

獨／39歲女打完高端心跳飆130　翻白眼送醫急救

八方雲集今申購「抽中現賺逾2.5萬」　抽籤方法一次看

歌手遭塔利班射殺　最後身影曝光

更多

最夯影音

更多
羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..
吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面