「爸爸褲子裡刺刺、硬硬的」　狼父猥褻11歲女兒辯：她偷摸我

▲新北市狼父對親生的女兒強制猥褻。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名狼父2019年間2次對自己11歲親生女兒猥褻，女兒向老師指證「我爸爸很不對勁」，被狼父強拉手摸褲子裡「熱狗」，感覺硬硬的，毛刺刺黑黑的；狼父辯稱女兒趁他睡著摸他生殖器，還用他手機觀看A片並自慰，由於缺乏積極證據3度獲不起訴，高檢署發回調查，最後根據醫院鑑定、校方說法，認定狼父利用女兒認知障礙，伸出狼爪，依乘機猥褻、強制猥褻等罪起訴。

11歲女童2019年就讀國小期間，在校被老師發現，時常將手伸進褲子裡撫摸下體，她竟突然爆料被親生爸爸摸下體，更遭強拉手去摸爸爸褲子裡的「熱狗」，老師聽聞驚覺不對勁，進一步追問；女童拿鉛筆示範，指著筆頭說這是爸爸要她摸的地方，還說看起黑黑的，毛刺刺的，摸起來硬硬的，校方趕緊通報社會局將她安置並陳報新北市政府。

狼父到案後完全否認，辯稱與女兒感情很好，還會幫她洗澡；2人一起睡覺時，女兒還曾趁他睡著時摸他生殖器，更撞見用他的手機觀看A片並自慰，外祖母也聲稱見過孫女自慰，洗澡時還會特別清洗下體許久。

由於當時女童無法清楚表達事發經過及事發的先後順序，檢方缺少積極證據，狼父3度獲不起訴處分，經高檢署發回調查，認定女童在2019年5月間，2次被父親強拉手去摸他生殖器，其中有一次在睡覺時，被父親撫摸下體私處。

學校老師證述，認為女童沒遇到事情就不會亂說，又清楚描述細節，表示自己親身經歷；醫院鑑定女童雖有中度認知能力障礙，符合注意力不足的過動症狀，但沒出現創傷後壓力症候群，也沒有受到誘導、暗示而混雜事實與想像的狀況。

另女童擔心說實話不能回家，才會前後說法不一，有猶豫、分心與說詞凌亂現象，這是情緒壓力所致，但情緒穩定時就能說得清楚；輔導的社工也指出，女童常說要換爸爸，不安地摳手指、嘴唇說「我爸爸很不對勁」，檢方最終依乘機猥褻、強制猥褻等罪起訴這名狼父。

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