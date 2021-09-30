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客戶看車驚見裸女「忘情DIY」！一開門噁爆腥味炸出…維修費曝光

方向盤「打死」會讓車子提早陣亡？停車時間長短才是關鍵（圖／達志示意圖）

▲有客戶到二手車行看車時，驚見裸女在車上自慰。（圖／達志示意圖）

記者閔文昱／綜合報導

美國佛羅里達州的一名顧客日前到一間二手車行看車時，竟然在一輛吉普車的後座發現一名裸女正張開雙腿忙著「DIY」，嚇的他趕緊通知車行經理。經理隨後也報警請警方將女子逮捕，不過車內還是留下濃重異味和一塊血跡，初估至少需要花費1300美元（約新台幣3.6萬元）來進行維修處理。

綜合外媒報導，37歲的亞麗克絲（Alexis King）在本月22日不知用什麼方法，闖到當地一間二手車行的吉普車內，並脫去身上衣物開始忘情自慰，把前來看車的顧客當場嚇傻。隨後經裡也趕緊報警處理，並對車內進行檢查，發現車內不僅惡臭不已，車上收音機也遭到破壞，甚至還在後座發現一塊血跡，估計維修費高達1300美元。

警方表示，亞麗克絲是當地的無業遊民，經常在附近閒晃，目前已被關押在埃斯坎比亞縣監獄（Escambia County jail），保釋金高達7000美元（約新台幣19萬元），後續恐怕得面臨刑事惡作劇、入室盜竊以及猥褻暴露等罪名指控。

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