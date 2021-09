客戶看車驚見裸女「忘情DIY」！一開門噁爆腥味炸出…維修費曝光

▲有客戶到二手車行看車時,驚見裸女在車上自慰。(圖/達志示意圖)

記者閔文昱/綜合報導

美國佛羅里達州的一名顧客日前到一間二手車行看車時,竟然在一輛吉普車的後座發現一名裸女正張開雙腿忙著「DIY」,嚇的他趕緊通知車行經理。經理隨後也報警請警方將女子逮捕,不過車內還是留下濃重異味和一塊血跡,初估至少需要花費1300美元(約新台幣3.6萬元)來進行維修處理。

綜合外媒報導,37歲的亞麗克絲(Alexis King)在本月22日不知用什麼方法,闖到當地一間二手車行的吉普車內,並脫去身上衣物開始忘情自慰,把前來看車的顧客當場嚇傻。隨後經裡也趕緊報警處理,並對車內進行檢查,發現車內不僅惡臭不已,車上收音機也遭到破壞,甚至還在後座發現一塊血跡,估計維修費高達1300美元。

