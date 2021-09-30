公所太陽能收入購買當地友善米食　嘉義溪口700學子吃出健康

▲溪口鄉公所購買在地生產無毒黑米，由鄉長孫維聰親送到各學校。（圖／溪口鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣溪口鄉長期鼓勵農民友善農作，打造農業永續發展，溪口鄉公所30日利用部分太陽能的發電收入採購500公斤無毒黑米，由鄉長孫維聰親自送到鄉內各級學校，讓學子們親嘗最實在且最貼近自己的土地稻作。

農業課長張景涵表示，溪口是傳統農鄉，受限各項農作產量不高，產銷競爭力較其他鄰近鄉鎮弱勢，因此鄉長孫維聰上任後，便提升農產行銷策略也有效逐年提升溪口農產的能見度。此次藉購買鄉內農民所生產黑米，除了讓故鄉學子吃的健康，也用具體行動支持並鼓勵所有從農鄉親，一起為提高溪口農產品價值努力。

溪口鄉公所利用部分太陽能的發電收入，採購鄉內安全農特產品，持續為鄉內學子的營養午餐加菜，孫維聰表示，公所財源雖然不豐，但透過配合中央的綠能政策，在公有建物上設置太陽能板發電所增加的收入，不僅能夠照顧老人食堂的長輩，也能同時運用來支持農民和為下一代提供更多一些的營養，可說是一舉數得。

張景涵表示，黑米是溪口鄉近年積極輔導的作物，本次採購是由游東村邱誌金農友所種植，該批黑米通過380項農藥檢驗，預計共有約700名國中至幼兒園溪口子弟受惠。未來公所團隊也會持續進行評估，採購鄉內其他安全農產，讓溪口更多農產可以讓更多民眾選擇。