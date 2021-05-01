鹿耳門溪口戰鼓聲響　中外學生仿鄭軍登陸鹿耳門重現登陸歷史

▲「重回北汕尾鹿耳門-模仿鄭成功登陸」活動，國內外學生近160人，在鹿耳門溪口仿延平郡王登陸活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由台南市安南區鹿耳社區主辦的「重回北汕尾鹿耳門-模仿鄭成功登陸」活動，1日上午在鹿耳門溪口，由國內外學生近160人，在鹿耳門溪口仿延平郡王登陸活動。

鹿耳門溪口所辦理的「重回北汕尾鹿耳門─模仿鄭成功登陸」活動，由崑山、南台科大及社區民眾與海軍陸戰隊雲嘉聯盟弟兄、在鎮門后宮集結，在關嶺分校大鼓陣表演後，向鎮門宮延平郡王致敬祭拜，同時祝禱天地後分乘膠筏，手持旌旗、帥旗等旗幟，在鑼鼓鼓聲中登舟，船艦緩緩駛入鹿耳門溪，象徵360年前鄭成功率軍經鹿耳門港攻打荷蘭人的歷史場景。

本次活動仍因防疫期間，乃縮小活動規模，仍有215多位大專院校學生與民眾參與，其中還有來自、菲律賓、海地、宏都拉斯、哥斯大黎加、史瓦帝尼、瓜地馬拉、馬來西亞、巴基斯坦等八國國家的外籍學生、參加人員著「戰服」在引導中，大家依序搭船，手持旌旗、帥旗、三連旗、反清復明旗幟等搭船，並由膠筏改裝成的鄭成功戰船帶領，緩緩由鹿耳門溪出海口駛入，登陸鹿耳門。





台南市鹿耳社區舉辦的「重回北汕尾鹿耳門—模仿鄭成功登陸」活動，今年第12年辦理，但受疫情縮小活動規模，仍有南台、崑山、嘉藥、學生組隊參加，扮演鄭成功部隊的將軍、士兵，此與本次活動，來自瓜地馬拉的藍咨（Likhwa Lethu Hlandze）說，第一次體驗這樣一個充滿歷史而有意義的活動，感到十分有意義，非長驚呀一個小社區，能夠辦理這樣大型水上戰爭活動，真是令人欽佩。

蔡登進理事長表示，這是台灣開發史上的一個重大戰役，也是先民開疆闢土一段歷史，社區能將類似美國獨立戰爭歷史，用不同方式的展現台灣的常民生活的多元面向。活動除了重現鄭成功登陸之景象外，為發揚傳統民俗藝陣，特別邀請重點發展傳統民俗表演的關嶺分校學童參與演出。透過實際再造歷史現場的方式，讓各社區以及各國的學子們對臺灣的歷史更加深刻！

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