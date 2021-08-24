孩子不整理房間？他曝放「1小物」讓他們乖乖收拾...9萬人驚喊：天才

▲小孩髒亂的房間總讓父母很頭痛。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

該怎麼解決孩子老愛在房間裡吃東西的困擾？國外有一名父親麥克亨特（Chad McHunt）日前在臉書分享，只要用「一小物」，保證孩子再也不會把食物帶進房間，不僅會乖乖聽話，也不會造成家庭衝突，貼文一出，許多同為父母的網友紛紛留言「真的是天才！」

綜合外媒報導，麥克亨特在臉書分享，自己有兩個正值青春期的孩子，以前總是會碎碎念，要兩個孩子不要在房間裡吃東西，並提醒他們要把髒碗盤拿回廚房，甚至威脅他們這樣的生活習慣會引來老鼠到他們的房間，但兩個孩子始終無動於衷。

麥克亨特實在受不了每次都要重複講一樣的話，於是想了一個辦法要給兩個孩子上一課。他到有機超市買了一些黑米，撒在孩子們的壁櫥裡、床底下，甚至他們的被子裡。他說，「黑米看起來就像老鼠屎，而且也成功嚇到他們了，我們再也沒有清理房間的困擾了。」

貼文至今已獲得1萬個讚、近9萬次分享，許多同為父母的網友都留言稱讚麥克亨特的方法真的是天才，「太聰明了，幹得好！」、「這想法太妙了」、「好主意，我也來去買一些」、「太好了我喜歡」、「噓！這方法需要保密」。

另外也有網友分享不同的建議與經驗，「我女兒也總是在房間裡吃東西，一次我放了一隻假蜘蛛在她床上，她就再也沒有在房間裡吃過東西了」、「如果覺得黑米太貴、不想浪費，也可以把白米塗成黑色的」。