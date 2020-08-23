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建構完整旅遊環鏈　溪口「本溯光點旅遊服務館」動工

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▲▼ 建構完整旅遊環鏈 溪口「本溯光點旅遊服務館」動工 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲建構完整旅遊環鏈 溪口「本溯光點旅遊服務館」動工 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

溪口鄉公所2019年出版「徠到溪口」旅讀專書和國人分享在地深度旅遊資訊、兩周前發表以廟宇為主題的深度遊程後，第一座兼具旅遊服務與活動中心功能的「本溯光點旅服館」，縣長翁章梁、溪口鄉長孫維聰，縣議員劉雅文等人主持動土，這座與文化生活館南北呼應的旅服館，未來將扮演建構溪口鄉觀光產業鏈的重要角色。

溪口鄉長孫維聰表示，在鄉境南端打造一個和溪口鄉文化生活館互相呼應的旅遊服務據點，建構完整的在地漫遊環狀鍊，讓所有來到溪口的遊客，都能獲得最友善的旅遊服務和最完整的漫遊資訊，是我們要向國人分享溪口這個漫遊小鎮的基礎策略。

▲▼ 建構完整旅遊環鏈 溪口「本溯光點旅遊服務館」動工 。（圖／記者翁伊森翻攝）

把握交通部觀光局推動「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」的良好機會，推廣在地深度旅行多年的溪口鄉，在翁縣長和立法委員陳明文的全力支持協助下，爭取交通部補助1,080萬元及鄉公所自籌620萬元，要以總計1,700萬元的經費，在溪口鄉南端打造一座在地居民平日可以使用，也能提供在地旅遊資訊的旅遊服務館。

溪口鄉沒有如台1線的大型交通幹線，也沒有交流道、車站等具備轉運功能的交通設施，旅遊推廣受到較多的限制，但溪口鄉是一座有歷史和文化的城鎮，10日由翁章梁、陳明文、孫維聰、縣議員劉雅文及地方各界主持動工的「本溯光點旅服館」，座落在超過300年歷史的本廳大帝宮旁，距離串連民雄和新港兩鄉的164縣道不到3公里路程，搭配目前行經164縣道的「台灣好行-故宮南院線」，有助於遊客進入溪口停留。

翁章梁指出，能在地方興建一座多功能的場館，不是那麼容易，爭取這座旅服館，陳明文出最多力，未來將成為村民活動及旅遊諮詢的重要據點，對溪口鄉的文化與觀光能量有很大幫助。

▲▼ 建構完整旅遊環鏈 溪口「本溯光點旅遊服務館」動工 。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳明文表示，他欠溪口人很多，只要溪口鄉親有需要，他一定盡心盡力，旅服館和日前柴林腳抽水站都是他選前的承諾，他是服務地方40年的老品牌，選前的承諾，一定兌現。

「本溯光點旅服館」預定2021年底前完工，除了提供村民活動及長照據點使用，也將展示溪口在地文化和物產，這幢旅服館將是認識溪口的另一扇窗。

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