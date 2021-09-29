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Toyz被藥頭咬出是上手！三重住處搜出200顆大麻煙彈　涉網路販毒

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

在電競界赫赫有名，《英雄聯盟》S2冠軍隊伍台北暗殺星中路選手劉偉健（Toyz）29日爆出涉毒被逮，檢警發現其涉嫌在網路販賣大麻煙彈，台中地檢署檢察官指揮警方到劉偉健新北三重住處查到200顆大麻煙彈，並被帶回偵訊，訊後向法院聲請羈押。檢方透露，劉偉健雖是香港人，由於涉及二級毒品販售，若調查屬實，將判無期徒刑或10年以上有期徒刑，服刑完後也會被驅逐出境。

▲▼YouTuber Toyz專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲涉嫌網路販毒　LOL前世界冠軍Toyz住處遭查出200顆大麻煙彈。（圖／資料照片）

台中地檢署緝毒組檢察官黃秋婷在偵辦毒品案時，有藥頭咬出上手是劉偉健，檢察官指揮警方蒐證後，發現劉偉健涉嫌在網路販賣大麻煙彈，懷疑其是中盤商，28日指揮彰化縣警局刑大，到劉偉健住處搜索。

根據毒品危害防治條例第4條，製造、運輸、販賣二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。緝毒組檢察官黃秋婷認為劉偉健涉嫌販毒，今晚向台中地院聲請羈押劉，並持續追查。

劉偉健曾在2019年出版自傳《我是傳奇》，公開自己的電競成名之路，當中寫道一個來自香港中低收入家庭的孩子，17歲就為了生活踏入社會賺錢，從搬運工到業務，從不愛讀書的孩子搖身一變成為電競大明星，為台灣奪下《英雄聯盟》S2大賽冠軍，成為港、台年輕人的逐夢代表。未料現竟傳出涉毒消息，震撼電競界。

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