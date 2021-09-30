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Toyz被羈押上警車畫面曝光　友人「火速籌40萬」替同夥交保

▲▼劉偉健Toyz被羈押，同夥40萬交保。（圖／記者白珈陽攝）

▲劉偉健Toyz遭羈押禁見，步上警備車移送。（圖／記者白珈陽攝，下同）

記者柯沛辰、游瓊華、白珈陽／台中報導

《英雄聯盟》S2冠軍隊伍選手Toyz劉偉健29日驚爆涉毒，檢察官指揮警方搜索其新北三重住處，結果起出200顆大麻煙彈，猶如小型中盤商，不禁懷疑還有上游，向法院聲請羈押禁見獲准。訊後，檢方諭令同夥楊姓男子40萬元交保。Toyz團隊企劃周周聽聞後，火速帶著40萬現金錢來交保，但面對鏡頭不願多作說明。

台中地檢署緝毒組檢察官黃秋婷近日調查毒品案，逮獲一名小藥頭，對方供出上手是劉偉健，因此檢方立即指揮警方蒐證，赫然發現劉涉嫌在網路販賣大麻煙彈，可能是中盤商，所以28日指揮彰化縣警局刑大到其住處搜索，一口氣查出200顆大麻煙彈，並將劉偉健、涉案同夥楊男帶回偵辦。

▲▼劉偉健Toyz被羈押，同夥40萬交保。（圖／記者白珈陽攝）

儘管劉偉健是香港人，但由於涉嫌二級毒品販售，若調查屬實，恐被判處無期徒刑或10年以上有期徒刑，待服刑結束才會驅逐出境。檢方認為，劉偉健涉嫌販毒重大，有串證逃亡可能，29日晚間向台中地院聲請羈押。楊男部分，檢方諭令40萬元交保。

Toyz團隊企劃周周得知後，帶著40萬現金到場替楊男保釋。不過，對於相關案情細節，皆推稱不清楚，也不願進一步說明。當天深夜，台中地院裁准將劉收押禁見。

▼團隊企劃兼友人的周周火速籌集40萬，到現場保釋涉案的楊男。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼劉偉健Toyz被羈押，同夥40萬交保。（圖／記者白珈陽攝）

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即／Toyz涉毒規模如中盤商　裁定羈押

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