桃園人別噴錢！10月交通大執法抓4違規　科技開罰重點路口一次看

▲桃園市警局交通大隊指出，10月1日起全市22處重要路口架設科技執法，將針對闖紅燈、超速、車不讓人與行人違規進行取締。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局交通大隊配合交通部推動「交通安全月」，10月1日起除在全市22處重要路口實施科技執法取締違規外，另外將針對闖紅燈、超速、車不讓人及行人違規等易釀成交通事故加強取締，交大統計，今年元旦起至8月31日止，市警局共取締25萬3,617件，相較去年同期，增加4,147件，呼籲駕駛人與行人共同建立合理合宜道路交通環境，從根本解決交通事故發生問題。

桃園交大指出，「交通安全月」將於各重要多事故路口執法外，10月1日起在平鎮區中豐路一段166號前與平鎮區台66線快速道路24K+160處，將新增啟用2處「闖紅燈及測速照相」路口多功能科技執法設備，結合9月初與中華電信公司合作之20處租賃式闖紅燈偵測設備，桃市將有22處科技執法路段，以構建完整執法環境，避免用路人心存僥倖，養成良好駕駛習慣。

▲桃園市警局交通大隊指出，10月1日起全市22處重要路科技執法，將針對闖紅燈等違規加強取締，圖為楊梅區中山路與秀才路口處之紅燈右轉違規。（圖／記者沈繼昌翻攝）

交大表示，根據平鎮區即將啟用2處「闖紅燈及測速照相」科技執法設備，自9月16日起至28日為止之宣導期，總計偵測1,297件闖紅燈與超速違規。另20處闖紅燈租賃式科技執法，從9月1日起至28日止，共計取締4,972件違規，其中北區計3,300件、南區計1,672件。

北區違規路口前3名依序為大園區三民路二段與航勤北路口計1,373件、龜山區華亞三路與振興路口計484件、龜山區萬壽路一段與中正路口計408件；南區前3名違規路口則為平鎮區中豐路與新富街口計397件、中壢區中北路與中山東路口計384件與中壢區新中北路與榮民路口計220件。

▲桃園市警局交通大隊指出，10月1日起將針對車不讓人與行人違規進行取締。（圖／記者沈繼昌翻攝）

交大呼籲，不良駕駛習慣如闖紅燈、超速、車不讓人及行人違規等，容易造成不必要之交通事故，10月1日至10月31日交通安全月期間，將針對「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示指揮穿越道路」等各路口易違規項目加強執法，上述違規自今年元旦起至8月31日為止，市警局共取締25萬3,617件，相較去年同期的24萬9,470件，共增加4,147件(+1.66%)，請駕駛人與行人務必遵守路權觀念，共同建立合理合宜道路交通環境，從而根本解決交通事故發生問題。

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