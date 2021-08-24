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小心荷包！桃園新增20處闖紅燈科技執法　9月1日上路

▲桃園市警局交通大隊租用中華電信設施，在全市20處路口設置闖紅燈科技執法設施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局交通大隊租用中華電信設施，在全市20處路口設置闖紅燈科技執法設施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局交通大隊鑑於全市人口快速成長，交通流量日益增加，近來與中華電信合作租用租賃式科技執法設施，在全市20處路口裝設新式錄影系統取締闖紅燈等交通違規，藉租賃方式普及全市路口闖紅燈照相執法設備，以提高轄區易肇事路口執法涵蓋範圍，員警僅需在後端審核，按一鍵確認即可匯入告發，即日起進行宣導，預計9月1日起正式啟用，執行半年後式成效進行滾動式檢討續留或是更換地點設置。

▲桃園市警局交通大隊租用中華電信設施，在全市20處路口設置闖紅燈科技執法告示，籲請用路人遵守交通規則。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局交通大隊租用中華電信設施，在全市20處路口設置闖紅燈科技執法告示，籲請用路人遵守交通規則。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市交大指出，最近向中華電信租用20處闖紅燈執法照相設備，20處設備經警察局所屬各分局評估「轄區易肇事路口」與「駕駛人易闖紅燈且高事故比例之路口」等因素，在各轄區選出2處路口優先設置，包括「桃園區春日路與三民路口」、「桃園區中正路與三民路口」、「中壢區中北路與中山東路口」、「中壢區新中北路與榮民路口」、「大園區三民路二段與航勤北路口」、「大園區和平西路與新興路口」、「楊梅區中山路與秀才路口」、「楊梅區新農街與楊新北路口」、「萬壽路一段與中正路口」、「龜山區華亞三路與振興路口」、「八德區中華路與明光街口」、「八德區東勇北路與東勇二路口」、「大溪區員林路三段與悅華路口、「大溪區員林路一段與員林路一段503巷口」、「蘆竹區海山路與油管路口」、「蘆竹區南竹路二段361巷口」、「龍潭區中正、中豐、東龍、大昌路口（五岔路口）」、「龍潭區中豐路上林與聖亭路口」、「平鎮區中豐路與新富街口」及「平鎮區延平路三段與新光路17巷口」等共計20處路口設置。

交大表示，不同於傳統固定式闖紅燈照相桿，租賃式科技執法服務減少建置經費與後續維護成本，以快速提升執法涵蓋範圍，減少建置路口交通事故；此專案合作除服務模式創新，更建置雲端科技執法系統連結20處路口，員警於後端審核後，僅按一鍵確認即可匯入告發，可減輕同仁工作負擔，並藉此創新科技執法型態，營造桃市成為交通宜居城市。

▲桃園市警局交通大隊租用中華電信設施，在全市重要路口設置闖紅燈科技執法設施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局交通大隊租用中華電信設施，在全市重要路口設置闖紅燈科技執法設施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

交大強調，為避免民眾不慎違規被罰款，本案已於8月初除在交通大隊網站宣導外，經過8月18日驗收合格，陸續透過媒體與各項集會擴大宣導民眾周知，8月間宣導期過後，將於9月1日正式執法。呼籲用路人務必遵守交通安全規則、勿違規闖紅燈，維護自己與他人行車安全，並看緊自身荷包，警方將嚴正執法，消弭駕駛者僥倖心態，保護市民生命財產安全。

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