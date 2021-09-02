桃園市20處路口科技執法1日上路　已抓207件闖紅燈

▲桃園市警局與中華電信合作在全市20處重要路口實施科技執法取締闖紅燈，1日正式上路，交大指出，共取締207件。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導



桃園市警局與中華電信合作之租賃式科技執法取締1日正式上路，據交通大隊指出，全市20處路口設置的科技執法照相設備共取締207件違規闖紅燈，其中大園區三民路二段與航勤北路口有42件最多，龜山區萬壽路一段與中正路口22件居次，籲請汽機車駕駛務必遵守交通安全規則、勿違規闖紅燈，以維護自己與他人行車安全。

▲桃園市警局與中華電信合作在全市重要路口實施科技執法取締闖紅燈，圖為龜山區萬壽路一段違規案件。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這項由交通部、桃園市警局與中華電信北區電信分公司合作的租賃式科技執法取締，經過宣導後於1日正式啟用，這套設施在全市20處闖紅燈執法照相設備，其中每一行政區設置2處執法點，租賃服務期間為期1年。

交通大隊表示，市警局從8月23日至8月31日宣導期間共偵測到1,355件違規，平均每天約150件。1日正式執法上路，總計偵測闖紅燈違規計有207件，取締件數前5名之路口依序為「大園區三民路二段與航勤北路口」42件、「龜山區萬壽路一段與中正路口」22件、「龜山區華亞三路與振興路口」20件、「平鎮區中豐路與新富街口」18件與「中壢區中北路與中山東路口」16件。

▲桃園市警局與中華電信合作在全市20處重要路口實施科技執法取締闖紅燈，1日正式上路，交大提供全市20處設置科技執法照相設施路口。（圖／記者沈繼昌翻攝）

交通大隊強調，上述20處闖紅燈執法照相設置路口去年共發生363件各類交通事故，本專案上路後交通大隊預期建置路口各類交通事故可降低30%，並於執行半年後視成效進行滾動檢討，已確定設置地點是否續留或是更換。



桃園市警局呼籲，全市設置20處闖紅燈執法地點大多為各行政區「易肇事」與「駕駛人易闖紅燈且高事故比例」之路口，科技執法目的不是要開單，係降低交通事故發生促使用路人養成良好駕駛習慣。同時也籲請汽機車駕駛務必遵守交通規則、勿闖紅燈，以維護自己及他人行車安全。

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