　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園市20處路口科技執法1日上路　已抓207件闖紅燈

▲桃園市警局與中華電信合作在全市20處重要路口實施科技執法取締闖紅燈，1日正式上路，交大指出，共取締207件。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局與中華電信合作在全市20處重要路口實施科技執法取締闖紅燈，1日正式上路，交大指出，共取締207件。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局與中華電信合作之租賃式科技執法取締1日正式上路，據交通大隊指出，全市20處路口設置的科技執法照相設備共取締207件違規闖紅燈，其中大園區三民路二段與航勤北路口有42件最多，龜山區萬壽路一段與中正路口22件居次，籲請汽機車駕駛務必遵守交通安全規則、勿違規闖紅燈，以維護自己與他人行車安全。

▲桃園市警局與中華電信合作在全市重要路口實施科技執法取締闖紅燈，圖為龜山區萬壽路一段違規案件。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局與中華電信合作在全市重要路口實施科技執法取締闖紅燈，圖為龜山區萬壽路一段違規案件。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這項由交通部、桃園市警局與中華電信北區電信分公司合作的租賃式科技執法取締，經過宣導後於1日正式啟用，這套設施在全市20處闖紅燈執法照相設備，其中每一行政區設置2處執法點，租賃服務期間為期1年。

交通大隊表示，市警局從8月23日至8月31日宣導期間共偵測到1,355件違規，平均每天約150件。1日正式執法上路，總計偵測闖紅燈違規計有207件，取締件數前5名之路口依序為「大園區三民路二段與航勤北路口」42件、「龜山區萬壽路一段與中正路口」22件、「龜山區華亞三路與振興路口」20件、「平鎮區中豐路與新富街口」18件與「中壢區中北路與中山東路口」16件。▲桃園市警局與中華電信合作在全市20處重要路口實施科技執法取締闖紅燈，1日正式上路，交大提供全市20處設置科技執法照相設施路口。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局與中華電信合作在全市20處重要路口實施科技執法取締闖紅燈，1日正式上路，交大提供全市20處設置科技執法照相設施路口。（圖／記者沈繼昌翻攝）

交通大隊強調，上述20處闖紅燈執法照相設置路口去年共發生363件各類交通事故，本專案上路後交通大隊預期建置路口各類交通事故可降低30%，並於執行半年後視成效進行滾動檢討，已確定設置地點是否續留或是更換。

桃園市警局呼籲，全市設置20處闖紅燈執法地點大多為各行政區「易肇事」與「駕駛人易闖紅燈且高事故比例」之路口，科技執法目的不是要開單，係降低交通事故發生促使用路人養成良好駕駛習慣。同時也籲請汽機車駕駛務必遵守交通規則、勿闖紅燈，以維護自己及他人行車安全。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►他拿剩25元金融卡晃2下　轉身手多了35萬名錶萬寶龍！追逐戰開打

►桃園小五女童開學前車禍亡　校方送畢業證書「當個快樂小天使」

►中科院宿舍變大麻農場！勉力向學克盡己責　毒技師不用蹲苦牢了

►SK-II青春露、活膚霜超激殺必囤

ET快訊
新人結婚「主持人是綜藝界天后」！　一出場賓客尖叫
高端猝死第3例家屬求驗螢光反應　法醫打槍：沒意義！檢方道歉了
神秘人5分鐘拔掉「復必泰」布條！　火速鑽進機艙畫面曝
幕後／搶到BNT現貨關鍵曝　郭台銘更欣慰蔡英文做這件事
2點不遮了！　女大生「上空激裸」秀白嫩巨乳
單車裝「噴射引擎」飆133km！ 　警一句話秒擊落
首批BNT到貨　復星老董「感謝5對象」：助台灣同胞驅除疫情陰
舊手機將不能用LINE了！　官方公布唯一解法

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

辣妹裸體直播跑全台！吸3萬粉繳費看SM　爽賺200萬↑被抓了

酒店妹虐死4歲女！八大要找她「聊天」了　經紀曝行規：絕對封殺

疫情不想跑銀行...運將情侶12萬現金放家裡　蜘蛛盜攀牆摸走

人民請求法官評鑑6百多件均不成立　民間司改會：司法官都適任？

這個日本代購團老出事！揪出「詐健保」撈百萬　22人下場曝

打高端猝死！家屬要求加驗遭拒　高大成提1解方喊：不應直接拒絕

高端猝死第3例家屬求驗螢光反應　法醫打槍：沒意義！檢方道歉了

燒庫錢救回20萬9千現鈔無人認領　警公告6個月招領期

詭！彰化這路段鬼月4車接連墜谷　地方盛傳「抓交替」

台南驚見「火箭人」！噴射引擎裝公路車飆133km 　警一句話秒擊落

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

開學啦！家長們嗨翻終於解脫了　媽媽爽送小孩回學校：我自由啦

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

開學日校門口前死亡車禍直擊！廂型車撞小黃...79歲女駕駛不治

媽媽突然變睡美人倒路邊不醒　9歲兒超淡定邊照顧邊Call求援

辣妹裸體直播跑全台！吸3萬粉繳費看SM　爽賺200萬↑被抓了

酒店妹虐死4歲女！八大要找她「聊天」了　經紀曝行規：絕對封殺

疫情不想跑銀行...運將情侶12萬現金放家裡　蜘蛛盜攀牆摸走

人民請求法官評鑑6百多件均不成立　民間司改會：司法官都適任？

這個日本代購團老出事！揪出「詐健保」撈百萬　22人下場曝

打高端猝死！家屬要求加驗遭拒　高大成提1解方喊：不應直接拒絕

高端猝死第3例家屬求驗螢光反應　法醫打槍：沒意義！檢方道歉了

燒庫錢救回20萬9千現鈔無人認領　警公告6個月招領期

詭！彰化這路段鬼月4車接連墜谷　地方盛傳「抓交替」

台南驚見「火箭人」！噴射引擎裝公路車飆133km 　警一句話秒擊落

文姿云曬時尚美照：厭世也要練習　「丟桌球」也超強獲總統認證

拿兩張證書！台科大九州大學碩士雙聯學制　首批畢業生獲雙碩士

辣妹裸體直播跑全台！吸3萬粉繳費看SM　爽賺200萬↑被抓了

大樓電梯壞掉　要求「爬上40樓！」外送員嚇傻：小費要收多少？

Honda CR-V 8月持續熱銷1,367台　指定車型免費升級空氣清淨機

轟桃園好市券根本疲勞券　謝美英：官員快上市長臉書看留言

酒店妹虐死4歲女！八大要找她「聊天」了　經紀曝行規：絕對封殺

出生6天遭媽遺棄！雲南幼象臍帶感染命垂危　他救援「暖許約定」

憂東奧奪牌佳績曇花一現　民進黨立委籲成立國家級運動科學中心

疫情不想跑銀行...運將情侶12萬現金放家裡　蜘蛛盜攀牆摸走

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

社會熱門新聞

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

宜蘭妹被盧進摩鐵！嬌羞「我有男友」告性侵

36歲舞女尋短亡　八大禁營業無收入全家吃泡麵

女兒輕生亡　他怒告親家母、女婿結局曝

桃園巡邏車違停！退休警提醒遭學弟嗆聲

技工月薪4萬擁賓士藏900萬　貪官鍊金術曝光

男大戰小女友101次　流產完仍照做

外送員催單嗆「混哪裡」！店員拿武器應戰

媽媽突然睡著躺街頭！9歲兒：又變睡美人了

即／二高竹林段聯結車自撞卡邊坡　尖峰時段+回堵7公里

什麼都不要了！青峰獲判無罪　林暐哲放棄上訴

林森深夜直擊！　八大小姐誘惑陪玩吹一下

「婆婆殺了我」不起訴　媳婦家屬嘆：有些罪法律無法制裁

台北地院驚傳墜樓！單親媽偷書哭喊：太貴賠不起

更多熱門

關鍵字：

桃園交大科技執法照相207件

讀者迴響

熱門新聞

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

鼻塞1個月！他一張嘴「飄腐爛味」　醫嘆：第三期了

法國看到中國銀行！她「愛國心」噴發罵台灣

更猛大雷雨全台灌入夜　恐達豪雨

百萬網紅慘遭勒斃陳屍家中　享年33歲

夢見跟親姊亂倫！起床竟把她砍成重傷

《刻在》到底有沒有抄？《Reality》原唱聽完跨國回應

正妹買內衣被店員嗆小！70G硬塞75B壓胸崩潰

新冠變種病毒有解！找到超強單株抗體

宜蘭妹被盧進摩鐵！嬌羞「我有男友」告性侵

威力彩27億得主包牌第2區　網揪1細節不對勁

36歲舞女尋短亡　八大禁營業無收入全家吃泡麵

女兒輕生亡　他怒告親家母、女婿結局曝

桃園巡邏車違停！退休警提醒遭學弟嗆聲

BNT裝箱外「復必泰」字樣消失原因曝　

更多

最夯影音

更多
重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠
周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面