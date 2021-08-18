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吳柏毅+大怪獸都來了　北市2高架橋科技執法！4違規月噴367罰單

▲▼警方針對外送員騎車上高架、總重超過10噸的大貨車上高架等4項違規進行取締。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方針對外送員或民眾騎車上高架、總重超過10噸的大貨車上高架等4項違規進行取締。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局交通警察大隊針對有外送員、民眾騎上高架、超重大貨車違規行駛等，在市民高架、建國高架上設置科技執法設備，主要針對「不依公告管制通行」、「行駛路肩」、「跨越雙白線」及「機車違規行駛」之違規車輛，全時段自動偵測取締違規。

北市警局交通警察大隊表示，常有外送員或民眾將機車騎上高架道路，且還有總重量超過10噸的大貨車違規上高架，還有其餘車輛跨越雙黃線、行駛路肩等違規行為，在市民大道以及建國高架分別裝設科技執法設備，針對違規進行取締。

警方表示，2個高架橋上設有科技執法的設備，主要可以透過AI運算辨識車種及其行經位置與時間，再進而透過系統自動判斷違規行為與違規路徑，可提升違規識別率，違規行為經採證後，再由員警認證舉發，但目的並不是開單，而是希望遏止違規與事故。

▲▼警方針對外送員騎車上高架、總重超過10噸的大貨車上高架等4項違規進行取締。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市交大針對市民高架、建國高架執行科技執法，針對4項違規取締。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，科技執法主要針對全日禁行總重量逾10噸大貨車及一般機車行駛範圍，另外還有違規行駛路肩及跨越雙白線；超過10噸大貨車與機車上高架可罰9百元至1千8百元罰鍰，行駛路肩與跨越雙白線，則可處6百元至1千8百元罰鍰。

警方強調科技執法設備，建國高架從2021年3月底設置完成，4月份首度開始執行，取締件數為693件，而7月大幅下降，取締件數降成293件，與首月取締件數相比，違規比例降低了58%。

另外，市民高架較為早建置完成，從2020年元旦當天開始實施，首月取締件數達356件，2021年7月份當月，取締件數降為74件，比起首月取締件數，違規比例降了79%，警方呼籲，科技執法主要遏止違規，降低警員攔查風險，希望駕駛者配合遵守交通規範。

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