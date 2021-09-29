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南投獲1萬3300劑莫德納　10月2日起66歲↑造冊長者打第2劑

▲南投縣為66歲以上長者造冊施打第二劑莫德納疫苗。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲南投縣為66歲以上長者造冊施打第二劑莫德納疫苗。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣已於9月24日完成75歲以上長者（共計6282人）的莫德納疫苗第二劑接種作業，縣府指出，中央已於28日再配賦南投縣1萬3300劑莫德納疫苗，提供長者接種第二劑；縣府衛生局統計，縣內於7月16日前接種莫德納疫苗第一劑，且間隔滿10週以上需接種第二劑的66歲（原住民56歲）以上長者人數計有1萬4440人，故縣府主動造冊，讓該批長者可免預約、在10月2至4日三天儘速完成接種。

縣府衛生局指出，各村里鄰長或村里幹事預計於28日將接種通知單（黃色）發送至符合接種資格，且設籍在本縣66歲（原住民56歲）以上長者家中，請民眾依通知單上指定的時間，至各鄉鎮市衛生所或接種站進行接種，如未收到通知單時，請儘速向村里幹事或衛生所查詢確認名冊資料。

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衛生局表示，66歲以上長者莫德納疫苗第二劑造冊接種作業，已協調縣內醫院及各衛生所於10月2日、3日、4日（週六至週一）安排接種服務，仍採「里別分流」、「時段分流」方式辦理，避免大量人群聚集，衍生社區防疫風險。

▲南投縣66歲（原住民56歲）以上長者莫德納疫苗第二劑免預約直接造冊，10月2至4日於縣內指定地點接種。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣66歲（原住民56歲）以上長者莫德納疫苗第二劑免預約直接造冊，10月2至4日於縣內指定地點接種。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局陳南松局長表示，為提供長者舒適安全的接種環境及接種便利性，將在接種人數眾多的鄉鎮市設置社區接種站，計有南投市（慈濟南投聯絡處）、草屯鎮（陳府將軍廟文教活動中心）、埔里鎮（綜合球場），竹山鎮（竹山鎮立圖書館1樓）等4處大型接種站，另在醫院、鄉鎮衛生所、活動中心等設置25個接種站。

衛生局提醒民眾「先登記再預約」，目前疫苗配發的數量都是來自1922疫苗預約平台，尚未接種第一劑的民眾若未主動在平台登記，1922平台系統就不會產出簡訊預約通知，也就無法進行疫苗預約接種；已完成平台登記者請隨時注意指揮中心公布的疫苗接種訊息，接到簡訊時儘速至1922預約疫苗平台登記預約，因疫苗配發數量有限且可跨縣市預約，選擇想要接種的時段及接種站。
 

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莫德納疫苗第二劑

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