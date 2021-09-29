快訊／四叉貓又去做抗體篩檢　柯文哲：別鬧了，數據出來不能判讀

記者陳家祥／台北報導

禾馨診所提供自費檢驗抗體服務遭開罰新台幣5萬元，北市衛生局裁處書尚未寄出，禾馨又再替民眾驗抗體。對此，台北市長柯文哲表示，如果四叉貓那麼喜歡做人體試驗，可以去報名做臨床試驗；柯強調，人體試驗都有SOP，東抽一個西抽一個，數據出來也不能判讀啊，「這就是，別鬧了」。

▲台北市長柯文哲召開防疫記者會。（圖／北市府提供）

衛生局醫事管理科長何叔安表示，這件事情衛生局都在關注，後續也會依法辦理，「禾馨其實夠有名，不用靠這樣打知名度」；何說，裁罰部分，收費標準違反醫療法部分，已經依法裁罰，後來來申請收費標準的部分，等中央有具體規範後再依法審查。

柯文哲說，如果四叉貓那麼喜歡做人體試驗，可以去報名醫學中心臨床一期的人體試驗。抽抗體是這樣，做人體試驗都要定時程表，什麼時候打、什麼時候抽血，有固定的，這也沒有按照時程表或SOP，東抽一個西抽一個，數據出來也不能判讀啊，「這就是，別鬧了，如果你要參加實驗就參加實驗，這樣抽來抽去怎麼判讀？」

媒體追問，這樣的意思是否代表民眾是「驗心安」？柯文哲笑說，「有需要才驗」，像是要判斷殘陽還是新案要測IGM或是IGG，有需要醫生會幫你驗，沒事驗那個幹什麼？