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須等學生打完疫苗14天！北市開放國、高中場地租借　這3校成首批名單

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心29日公布，新增1例本土確診（案16326），為新北市個案，另確診個案中無新增死亡。台北市政府29日下午3時15分召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，只要國、高中職學生打完疫苗14天之後，第15天起授權開放學校租借校園。

台北市政府29日下午召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤主持，並對北市放寬防疫指引、禾馨再幫四叉貓驗抗體爭議、案16315萬華足跡與感染源、北市公園處被爆「寄生上流」事件、新北恩主公醫院有25位民眾被施打未稀釋BNT、北市副發言人林珍羽請辭等問題做回應。

柯文哲表示，目前國、高中生在打BNT疫苗，北市策略是國中、高中職學生打完疫苗14天後，就授權學校開放租借校園，雖然按照科學來看，打一劑疫苗當然不夠，但如果北市是爆發Delta病毒，那打一劑就不能開放，然而現在並沒有，所以原則上就是慢慢開放，且每間學校打疫苗時間都不同，所以授權學校於打完疫苗14天後，第15天起開放租借，國小則之後再說。

台北市政府表示，校園場地在學生接種第15天之後就可以開放租借，北市第一批學生是於9月22日接種，所以10月7日開始，有3間學校可以開放租借，分別為和平高中、育成高中與芳和實中。

北市教育局補充，各校開放租借日期自學生接種疫苗後第15天起算，首批於9月22日完成學生疫苗接種和平高中、育成高中、芳和實中等3所學校，將自10月7日起開放租借，各校相關開放租借期程將配合學生疫苗施打後15日公告於學校網站。

【高中職、國中校園場地租借指引】

北市高中職、國中場地於各該校學生接種疫苗後第15天起開放場地租借及使用，每週一辦理清消，國小暫不開放。

租借使用場地者，應完成第一劑疫苗施打；疫苗第一劑接種未滿14日或未接種者，應提供3日內抗原快篩或PCR測陰性證明。

場館動線入場維持單一出入口管制（停車場出入口應與場館出入口分流）、採實聯制、量測體溫、手部消毒、全程佩戴口罩、禁止飲食。

學校或租借人應於場地使用完畢後進行環境清消。管制點放置乾洗手液或酒精，經常接觸面每隔2小時消毒1次，活動前及活動中加強場地環境境消毒，室內空間使用空調時，仍應保持空氣流通。

運動訓練器材（包含但不限於：跑步機、健身車、飛輪、登階機、重量訓練設備等）採間隔使用或維持至少1.5公尺社交距離。運動器材使用後應予消毒，方可提供下一位使用。

使用更衣室應全程戴口罩、使用淋浴間應依體育局運動場館及游泳池營運指引 2.1 注意事項辦理。

如租借性質為辦理活動或比賽，應事先於一週前提送活動防 疫計畫，報送學校同意始得辦理。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／台北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、副市長蔡炳坤、衛生局長黃世傑。（圖／台北市府提供）

▲▼北市10/7起陸續開放國中校園場地租借 。（圖／北市府提供）

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